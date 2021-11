OVAKO JE MLADIĆ NAJAVIO MINIRANJE ‘PERUĆE’: ‘Ja sam vojnik. Bit će odrađeno efikasno i vrhunski’

Autor: Snježana Vučković

Na današnji dan 1992. godine obznanjeno je kako su srpski agresori na donjoj središnjoj galeriji hidroelektrane “Peruča” postavili 15 tona eksploziva, ali to nije bila nova vijest.

General srpske vojske Ratko Mladić naredio je vojnicima JNA da Peruču miniraju još godinu dana prije, a svoj ludi naum obistinio je 28. siječnja 1993. godine.

Obećao – i ispunio obećanje

Zbog eksplozije je došlo do urušavanja i oštećenja brane. Zahvaljujući pravovremenoj intervenciji radnika HEP-a, spriječen je, prema optužnici, cilj rušenja brane – potpuno potapanje i dovođenje u opasnost života više od 50.000 stanovnika Sinja, Trilja i Omiša.

Ratni snimatelj HRT-a Petar Malbaša prisjetio se kada je Ratko Mladić 26. rujna 1991. došao na pregovore, ali i prvu razmjenu zarobljenika u Hrvacama, ispod Alebića kule. Tom priliko, Mladić je javno najavio miniranje:

“Pod tim vašim gardistima živjet ću još hiljadama godina jer sam za njih nevidljiv i neuništiv. Brana će biti minirana, a vi znate da sam ja vojnik. Ja kad vučem poteze, vučem poteze koji nešto znače – da matiraju protivnika. Vi znate da je miniran i Maslenički most. I to vi znate da sam ja lično uradio sa mojim ljudima i proverio. Što ja uradim, znači da je efikasno i kvalitetno i u to ne treba sumnjati. Da su potezi vrhunski izvedeni, energično i odlučno i da ja zato diktiram situaciju u Dalmaciji”, rekao je Mladić Malbaši u kameru.

Ratni snimatelj: ‘Mladić je psihopat’

Petar Malbaša opisao je svoj doživljaj čovjeka koji je naredio miniranje brane Peruča:

“Mladića sam doživio kao psihopata koji je ipak jako razumio moć medija i važnost kamera. Apsolutno je dominirao i prvih pola sata isključivo je vrijeđao našu ekipu. Nastupio je bahato i s uvredama… Potpuno je kontrolirao situaciju i razgovarao tako da bi s lakoćom svakoga uvjerio u ono što govori. Kada je došao, prvo je rekao da se trebaju likvidirati svi oni koji nisu pripadnici vojske u našem timu. Nije mi bilo svejedno, a onda smo naknadno doznali da je bio bijesan jer je na putu do pregovaračkog mjesta njegov transporter napadnut i oštećen u selu Potravlje, što su učinili Kotromanović i tamošnji mještani.”