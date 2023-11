Ova priča nije za svakoga: Vukovarka detaljno opisala što su joj četnici radili mjesecima

Stariji od njih Snježani je nabio cijev puške u leđa i tjerao je da podiže i prevrće stvari po kući.

“Odvode nas preko vrta u susjednu, moju ulicu. Mlađi četnik kaže, ja sam njegov zarobljenik, nudi me cigaretom i značajno me gleda, a stariji stavlja pištolj na čelo rođakinji i kaže da će je ubiti jer mu sliči na Franju Tuđmana. Odvode nas na ispitivanje u štab. Domaći me pita, znam li da mu je kći poginula. Znam. On veli da će ubiti 60 24- godišnjaka za nju.”

Putem susreću starijeg susjeda, vode i njega, a zatim nailaze na lokvu krvi i malo dalje od nje mrtvog rođaka.









“U podrumu ispitivanje, tjeraju nas van i udaraju susjeda. Sve se čuje. Udarajući ga tjeraju ga da prizna da je hranio ustaše i da je i sam ‘tuđmanovac’. Kad su otvorili vrata, susjedu lipti krv iz usta, vilica je vani, on bunca. Mlađi me hvata za kosu i čupajući viče na mene da kažem gdje je radio stanica ili ću i ja biti kao moj komšija. Odveli su ga iza kuće i zaklali. Domaći je otišao po još žena.”

Molila sam da to ne radi, znala sam ga od malena”

Nakon ispitivanja, susjede i Snježanu Maljak odvode u podrum jedne kuće:

“Sve smrdi po mokraći i vlazi. Rođakinju su odveli u nepoznato. Drugi dan odvode nas na Velepromet, opet ispitivanje, prijetnje. Smještaju nas u jednu zgradu i daju na ‘čuvanje’. Dana 13. listopada 1991, onaj što je rekao da ću biti za zabavu na Petrovoj Gori dolazi i kaže mi ‘mala, sutra ćeš mi oprati veš’. Sutradan je došao po mene i odveo me. Nakon što sam oprala veš, naređuje mi da se okupam, a nakon toga da se skinem. Molim ga da to ne radi, znam ga odmalena, plačem. Kaže ili ja ili desetorica drugih i onda strijeljanje. Nakon što je obavio što je htio, vraća me u zgradu kod Veleprometa. Vrištim i povraćam. Susjeda me drži i tješi, moli da šutim, jer zidovi „imaju uši“. Moje vrištanje je čula i žena koja je bila silovana dvije kuće dalje.”

Nakon nekoliko dana došla su još trojica rezervista. Jedna od žena je Snježanu pozvala van iz sobe i prošaptala da mora birati jednog od njih.

“Za mene je smak svijeta, sve se vrti i sve je crno. Osjećam da se prepolavljam. Pokazujem rukom na jednog od njih. Dolazi svaki dan i odvodi me u kuću jedne Srpkinje, njihove rezervistkinje i ponaša se kao da sam njegova svojina. Gadi mi se, trpim i čekam dan kad ću doći svom sinu, jer najlakše je reći ne i ubijte me, ali ja želim živjeti, želim vidjeti svoje dijete. Kad izlazim po vodu na bunar, vidim avion i granate kako padaju nad Mitnicom, a tamo je moj sin i ja patim još više.”

Odvratno iživljavanje

Nakon pada grada, Snježana Maljak tražila je svoje dijete, roditelje i sestru o kojima ništa nije znala. Prvi silovatelj kazao joj je da joj je dijete u Veleprometu, a otac joj je ubijen iza hangara. Zamolila je drugog silovatelja da je uvede u Velepromet potražiti dijete, no tamo nije nikoga pronašla.

“One druge dvije žene su otišle, jedna je odvedena u Sremsku Mitrovicu, a druga je pronašla svoje na Veleprometu i Srbin koji je mene silovao joj pomaže da ode s njima. Igrom dobar, loš žele nas zbuniti. Meni nema tko pomoći. Preostaje mi Srpkinja u čiju kuću me silovatelj odvodio, kaže da mogu biti kod nje. Tu proživljavam pakao pijanih četnika koji slave nad padom grada i koriste me za svoje iživljavanje, od vezivanja za stolicu i uperenog svjetla baterijske lampe u oči, drogiranja i prijetnji pa do silovanja. Nazivaju me ustaškom kurvom.”

Tek 05. prosinca 1991.g. kada se rješavaju preostalih Hrvata, Snježana Maljak uspjela je dobiti propusnicu za izlazak iz grada i tako je preko Srbije i BiH konačno došla u Hrvatsku.

“Godine prolaze, pokušavam živjeti normalno, imati obitelj. Liječim se. Pokušala sam suicid, jer nisam imala kome reći koliko me sve proživljene strahote izjedaju. Nitko me ne pita kako sam, trebam li što…”