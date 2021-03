OTAC MLADIĆA PRIVEDENOG ZA PRIJETNJE DUMBOVIĆU: ‘Prijetnja? Ovo mu je rekao moj sin…’

Autor: Snježana Vučković

Protekle subote u Petrinji je priveden Mateo Vranić. Policija mu je, kako doznajemo, na vrata pokucala zbog gradonačelnika Darinka Dumbovića koji je Vranića prijavio za prijetnju.

Nakon provedene noći u pritvoru, Mateo Vranić zbog mjere zabrane prilaska gradonačelniku i javnog komentiranja njegovog djela, nije mogao puno reći:

“Žele ušutkati moga oca”

“Priveden sam devet dana nakon izrečene ‘prijetnje’. Smatram da nisam priveden zbog riječi koje sam uputio gradonačelniku, već na ovaj način žele ušutkati moga oca”, izjavio nam je Vranić.

Cijelu priču pojasnio nam je njegov otac Ivo koji je bio jedan od govornika na subotnjem okupljanju u Petrinji gdje su građani izrazili glasno nezadovoljstvo cjelokupnom situacijom u njihovu gradu. Ivo Vranić predsjednik je Inicijative branitelja Petrinje koja od prvog dana potresa ima “interni stožer” preko kojeg je kompletna pomoć išla izravno u ruke potrebitima, a sve je dokumentirano i potkrijepljeno potpisima.









Vranić tvrdi da gradonačelnik preko svog Stožera – nema ništa evidentirano te da su tone i tone pomoći otišle u sumnjivom smjeru:

“Pi*ko jedna, gdje su novci”

“Moj sin priveden je zbog riječi ‘pi*ko jedna, gdje su novci’. To nije bila nikakva prijetnja, Mateo je bio ogorčen jer su ga kao nezaposlenog angažirali u odjel hrane za koji je neprestano radio punih 40 dana bez odmora i to za dnevnicu od 150 kuna. Nekoliko puta su mu slali poruke da pošalje oib, broj tekućeg računa i ostale podatke, no zarađeni novac nije stizao”.









Ivo Vranić objašnjava da se ovo dogodilo u vrijeme prvog prosvjeda, 04. ožujka, kada je sa svojom Inicijativom pokušao spriječiti krađu devet šlepera građevinskog materijala. Dodaje kako su se obratili gradonačelniku jer su željeli spriječiti “ono što se dogodilo sa tonama i tonama pomoći iz Velike Kladuše i Slovenije”.

“Kada smo mu rekli da ćemo preuzeti podjelu te pomoći, Dumbović je rekao da najprije mora pripremiti pravni akt i oformiti komisiju koja bi nadgledala raspodjelu. Nama je dosta čekanja i rastezanja, ali smo pričekali obzirom da ga je rekao potpisati unutar sat vremena. Osobito me povrijedio kada je meni koji sam angažiran od prvoga dana dao da ispunim upitnik za mobilizaciju. Kada smo ga nakon tri, četiri sata čekanja pitali je li pravni akt potpisan, on je rekao da nije. Tada smo ljudima poslali poziv za okupljanje i upravo u tom trenutku stigla mi je njegova poruka: potpisano.

No, ljudi su se već okupili, a tom prilikom je i Vranićev sin Dumboviću izgovorio psovku zbog koje je priveden nakon devet dana. Ivo Vranić kaže da svih devet šlepera punih pomoći i dalje stoji…

Vranićev govor na prosvjedu (33:39)