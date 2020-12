Osuđen general JNA: Postavio eksploziv u Peruču! Evo koliko je kažnjen

Dvije godine nakon što je umirovljeni bivši general-major JNA Borislav Đukić (72) osuđen na devet godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, a godinu dana nakon što je ta presuda ‘pala’ na Vrhovnom sudu, danas je nepravomoćnom presudom splitskog Županijskog suda ponovno osuđen – dobio je deset godina zatvora!, piše Dalmacija danas.

Optužnicom iz 1995. godine tereti ih se za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u siječnju 1993. godine. Generali Ratko Mladić i Mile Novaković izdali su 28. siječnja 1993. nalog Đukiću i Branku Korici, a oni svojima podređenima, da se postavi velika količina eksploziva i da se tako brana na Perući pripremi za rušenje. Zbog eksplozije je došlo do urušavanja i oštećenja brane, odnosno rušenja tornja na njoj. Zahvaljujući pravodobnoj intervenciji radnika Hidroelektrane ‘Peruća’ spriječeno je rušenje brane, potpuno potapanje i dovođenje u opasnost života više od 50.000 stanovnika Sinja, Trilja i Omiša.

Drugom presudom je međutim dio te originalne optužnice ‘ispao’, osuđen je po nešto izmijenjenom činjeničnom opisu no obilježja kaznenog djela su ostala.

Iz optužnog akta je ‘izbačen’ Mladić te više ne stoji da bi Đukić planirao rušenje brane, već je ‘samo’ izvršitelj.

Đukić je inače u svojoj obrani negirao bilo kakvu odgovornost, tvrdi kako bi za rušenje brane bio potreban nuklearni udar ili puno više eksploziva…

No, sudac Dinko Mešin osudio ga je za ono za sto smatra dokazanim.

“Nema dokaza da ste sudjelovali u planiranju rušenja brane. Međutim, svjedoci vas postavljaju na to mjesto, a posebno jedan svjedok koji kaže kako ste ga nazvali i rekli da ‘kamion mora proći na Peruću i ništa ga ne smije zaustaviti’. A to su svjedoci na vašoj strani koji nemaju razloga lagati protiv vas. Bili ste jedan od glavnih zapovjednika, a iako je bilo ratno stanje, nije bilo razloga da se uništavaju civilni ciljevi, pogotovo ne objekta poput brane Peruća čije bi potpuno rušenje izazvalo katastrofu nizvodno i potpuno uništenje gradova i mjesta s 50 tisuća stanovnika.

Bilo je časnika u vašoj vojsci koji su odbili naređenja jer nisu htjeli sudjelovati u rušenju Hrvatske… – između ostalog je kazao u obrazloženju presude sudac Dinko Mešin, podsjetivši na crnogorskog admirala Vladimira Barovića, koji je u Visu počinio samoubojstvo odbivši uništavati RH.

Kao olakotne okolnosti su uračunata životna dob te obiteljske prilike, a kao otegotne sami cilj rušenja.

Odvjetnik Željko Ostoja smatra da se presuda temelji na iskazima tri svjedoka, od kojih je jedan ‘prepoznao glas osobe koju nikad nije upoznao’ te najavio nastavak pravne borbe, naglasivši kako bi general Đukić po svim međunarodnim konvencijama u ponoć i jednu minutu trebao biti slobodan čovjek te im je prioritet upravo odluka o produljenju istražnog zatvora.

“Da je optuženi htio srušiti branu, on bi to i napravio, to bi trebalo biti jasno svakome”.’ naglasio je odvjetnik Ostoja.