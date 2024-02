Osječki branitelj prozvao državu: ‘Recite umirovljenicima da su oni platili Domovinski rat’

Autor: Dnevno.hr

Umirovljenici u Hrvatskoj često ističu kako im primanja nisu dovoljna za život. Sve je više onih koji rade, ali je najviše još uvijek onih koji preživljavaju tuđom milostinjom ili kopanjem po smeću. Uz prosječnu mirovinu od 511 eura teško da i mogu bolje u uvjetima visoke inflacije.

Razni stručnjaci za mirovine i političari iz tog resora ističu da su naši ljudi radili kratko i za niske mirovine. S druge strane, umirovljenici optužuju državu da im ne želi pomoći. Istina obično biva u sredini pa je tako činjenica da je rat mnogima prekinuo poslove. U Hrvatskoj je trenutno 1.130.294 umirovljenika, od kojih je njih 131.429 umirovljeno po posebnim propisima zahvaljujući njihovim zaslugama u Domovinskom ratu. Među njima je i 62-godišnji Miroslav iz Osijeka, koji smatra da su najveću žrtvu rata podnijeli umirovljenici.

“To su ljudi koji su radili cijeli svoj životni radni vijek. Primjenom neustavnog načela monetarnog nominalizma, one doprinose koji su ljudi uplaćivali od prvog svog radnog vijeka pa do Domovinskog rata su političari obezvrijedili na način primjene neustavnog načela monetarnog nominalizma, a trebali su primijeniti i princip poštivanja monetarnog valorizma. Znači da su u pravilu valorizirali ljudima njihove uplaćene doprinose od svakoga i to od kada su ljudi se zaposlili, pa izdvajali u te mirovinske fondove i onda bi dobili realnu vrijednost mirovine, naravno, koja bi trebala biti ukamaćena. Onda je to štednja, jer svi mi štedimo”, rekao je ovaj umirovljeni branitelj za portal Mirovina.hr.

‘Šute kao vreće krumpira’

Ukratko, on smatra da je Domovinski rat uzrok niskih mirovina u Hrvatskoj. Misli da država nema ekonomsku moć da prizna umirovljenicima: “Slušate ljudi dragi, vi ste platili Domovinski rat. Nismo mogli vratiti, ali ćemo vratiti kada Hrvatska ekonomski stasa”, poručio je i dodao kako bi umirovljenicima trebalo vratiti razliku iz Europskih fondova.

“Zašto naši političari vrli ne uzmu sredstva iz fondova EU i namire sve to ljudima ili uplate to koliko su ih zaštekali da bi se financirao Domovinski rat? Naši političari jednostavno šute kao vreće krumpira i ne žele javno, bilo koji političar, neovisno kojoj god političkoj opciji pripadao, da jednostavno, jasno i glasno progovore o nepravdama koje se reflektiraju na generaciji iza tih ljudi koji su to sve odamortizirali”, pojasnio je Miroslav koji svoju braniteljsku mirovinu koristi već 20 godina.

Ovaj pravnik po zanimanju u ratu je bio teško ranjen. Deset godina je proveo u snagama policije i treće gardijske brigade. Danas nije zadovoljan stanjem u zemlji za koju se borio i poručuje da još “puno trebamo raditi na demontaži demonkracije da bi bili jednog dana demokracija”.

Demokracija umjesto ‘demonkracije’

Ipak, vidi šansu za napredak, ponajprije u nadolazećim parlamentarnim izborima. Miroslav smatra da bi građani trebali otvoriti oči i “otvorenog srca, pošteno i iskreno” pristupiti izborima, kako bi sami vidjeli što žele i na koji način vide zemlju u kojoj žive.

Osvrnuo se i na buduće umirovljenike, odnosno na mlade ljude koji danas izdvajaju u mirovinske fondove iz kojih će jednog dana dobiti svoju mirovinu. Pritom je naglasio da je izrazito važno da u procesu oporavka ne dođe do novog tektonskog poremećaja, kao što je bio Domovinski rat.









“Onda vi to sve nemate, a to je ono zašto ste se pripremali, odvajali od svojih bruto do neto primanja i onda dobijete ovo danas. Jad, sramota, bezvlašće, bezakonje i sve ostale vrste frustracije. Kroz te ljude koje je zadesio rat se prenosi nesreća, tjeskoba i neizvjesnost na mlađe generacije. Bake i djedovi nemaju dovoljno novca da bi svojoj djeci ili unucima priuštili neki bolji start u životu. To vam je hrvatska zbilja”, zaključio je ovaj Osječanin.