Optuženi da su bježeći od pokolja u Srebrenici ubili četvoricu srpskih drvosječa. Priča se sada mijenja…

Ustavni sud BiH ustvrdio je da su ljudska prava Srebreničana Behudina Husića kojeg pravosuđe Republike Srpske proganja još od 1996. godine – prekršena. Naime, RS je Husića optužilo da je sa Ahmom Harbašem i Nedžadom Hasićem u srpnju 1995. ubijao srpske civile dok se mjesecima pokušavao preko šume probiti do Tuzle.

Danima bio u pritvoru bez odluke suca

Ustavni sud BiH navodi na kršenja prava Behudina Husića koji je šest dana držan u pritvoru, bez da je prethodno izveden pred nadležnog suca u Bijeljini. Pripadnici SIPA-e su ga uhitili 14. rujna 2021. godine po potjernici iz Bijeljine raspisane prije 20 godina. Nakon toga, Husić je sproveden u Kazneno-popravni zavod u Bijeljini gdje je pritvoren. Tu je zadržan šest dana, a da uopće nije izveden pred nadležni Okružni sud u Bijeljini, zaključuje Ustavni sud koji u svojim objašnjenjima dolazi do još zanimljivijeg zaključka. A to je da uopće ne postoji osnovana sumnja da su Behudin Husić, Ahmo Harbaš i Nedžad Hasić počinili krivična djela zbog kojih ih bijeljinsko pravosuđe proganja još od 1996. godine, kada su ih pripadnici IFOR-a predali policiji Republike Srpske.

Naime, Istraga.ba piše da su nakon pada Srebrenice sedmorica Bošnjaka iz tog grada preko šume su krenula put Tuzle. Mjesecima su se, bježeći od Vojske RS i MUP-a Republike Srpske, skrivali po šumama Podrinja. Nedžad Hasić, Behudin Husić, Ahmo Harbaš, Vahdet Avdić, Samir Avdić, Enver Harbaš i Muharem Hasić odlučili su se 11. svibnja 1996. godine predati pripadnicima IFOR-a na Crnom Vrhu, na putu Kalesija – Zvornik, nakon 10 mjeseci koje su preživjeli u opustošenom podrinjskom kraju, gdje su se skrivali nakon genocida u Srebrenici.

Optuženi za ubijanje četvorice drvosječa

Vojnici iz američkog kontingenta IFOR-a su im obećali prebacivanje u Tuzlu, no to nisu učinili, nego su ih predali patroli policije CSB u Zvorniku. Nakon toga protiv njih je pokrenut krivični postupak zbog optužbi da su ubili četvoricu srpskih drvosječa: Đorđa Petrovića, Nikolu Modrakovića, Momčila Ristanovića i Vlajka Zekića. Ubojstva su, navodno, počinjeno 2. svibnja 1996. godine u selu Krušev Do, udaljenom 40 kilometara južno od centra Srebrenice i stotinjak kilometara od mjesta gdje su se Husić, Harbaš i drugi predali pripadnicima IFOR-a. Početkom prosinca 1998. godine, za ta ubojstva izrečena je prvostupanjska presuda u Okružnom sudu u Bijeljini: Ahmo Harbaš i Nedžad Hasić su osuđeni na po 20, Behudin Husić na 11, Samir Avdić, po optužbi za ubojstvo Muniba Mustafića na 10 godina zatvora. Vahdet Avdić, Enver Harbaš i Muharem Hasić su oslobođeni krivnje i pušteni na slobodu.