ONA JE ZASLUŽNA ZA LEGENDARNI TRENUTAK IZ DOMOVINSKOG RATA: Odlazak žene koja je ovjekovječila ‘Poljubac Groma’

Hrvatska novinarka i fotografkinja Lea Krivošić (58) preminula je nakon duge i teške bolesti te je sahranje jučer na sisačkom groblju. Njezin fotografski opus najviše se pamti po kultnog fotografiji iz Domovinskog rata “Poljubac Groma”.

Krivošić je ovjekovječila susret hrvatskog vojnika, pripadnik “gromova” i njegove djevojke koja ga je čekala. Fotografija je nastala nakon što se vojnik vraćao s fronte nakon akcije Oluja i postala je brzo jedan od simbola Domovinskog rata.

Kako je autorica ispričala, htjela je u kadar uhvatiti ženu duge plave kose kako daje poljubac vojniku, no u tom trentuku nije bila svjesna da će fotografija steći kultni status.

Krivošić je veći dio karijere provela kao dopisnica Večernjeg lista iz Siska i Sisačko-moslavačke županije, a posebno je bila zainteresirana za kulturu. I sama je imala nekoliko skupnih i jednu samostalnu izložbu koja je održana lani u rujnu.

Croatian soldier Marijan Horvat from the 2nd Guards Brigade “Gromovi” (Thunders) is being greeted by Ira who spotted him on a convoy after returning from Operation Storm, the last major battle of the Croatian War of Independence, 11 August 1995. Photo by Lea Krivosic. pic.twitter.com/qmVvdmATGn

