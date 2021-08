ON JE UBIO LEDERERA: Milan je amnestiran. Slobodno može doći u Hrvatsku.

Autor: Snježana Vučković

Na današnji dan 1991. godine, ubijen je Gordan Lederer.

Ovaj filmski umjetnik, fotograf i snimatelj HTV-a koji je za sobom ostavio sjajne prizore ratne Banovine, svoj je život na njoj i okončao. Poginuo je na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice, a ubojica Milan Zorić nikada nije skrivao da je upravo on snajperskim metkom presudio Ledereru koji je, umjesto puške, u ruci imao kameru.

Gordana Lederera, mladog snimatelja koji nam je svojim plodonosnim radom mogao dati još mnogo – više nema, ali što se hrvatskog pravosuđa tiče, njegov ubojica je slobodan čovjek koji danas u Hrvatsku može doći bez ikakvih zakonskih posljedica.

Obuhvatio ga zakon o općem oprostu

Hrvatska država je protiv njega vodila dva kaznena postupka. Postupak zbog kaznenog djela oružane pobune okončan je tako što je Vojni sud u Zagrebu 1996. godine primjenom Zakona o općem oprostu protiv Milana Zorića obustavio kazneni postupak. Drugi postupak pokrenut je za kazneno djelo ubojstva iz članka 34. Kaznenog zakona RH. U tom postupku Županijski sud u Sisku donio je presudu kojom je je Milan Zorić u odsutnosti proglašen krivim za ubojstvo Gordana Lederera te je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina. Na tu se presudu ubojica Zorić žalio te je Vrhovni sud Republike Hrvatske 18. rujna 2002. godine donio presudu kojom je presuda Županijskog suda u Sisku preinačena te je na temelju članka 353. točka 5. Zakona o kaznenom postupku protiv Milana Zorića optužba odbijena s obrazloženjem da se radi o presuđenoj stvari, i to zato što je protiv Zorića Vojni sud u Zagrebu primjenom Zakona o općem oprostu obustavio kazneni postupak. Ovakvi apsurdi doveli su do činjenice da za Ledererovu smrt do dana današnjeg nitko nije odgovarao.

“Kada treba od zastare zaštititi nerazjašnjena ubojstva građana srpske nacionalnosti, tada se glavni državni odvjetnik pobrine da do zastare ne dođe i donosi odluku o prekvalificiranju kaznenog djela od ubojstva u ratni zločin. Protiv ubojice hrvatskog snimatelja vođen je najprije postupak za oružanu pobunu, a potom za obično ubojstvo. Ratni zločin nitko i ne spominje, a neupitan je. Jer, za razliku od ratnog zločina za koji nema zastare, ubojstvo zastarijeva”, kaže nam umirovljeni pukovnik Ivica Pandža Orkan koji upozorava na nepravde i dvostruka mjerila u pravosuđu.

“Zorić je bio loš čovjek, zvali smo ga Sirovi”

“Kada se Zakon o oprostu primijeni na hrvatske branitelje optužene za nedokazana ubojstva, diže se uzbuna među stotinama nevladinih udruga, traže se smjene sudaca koji su donijeli takvu odluku. A ubojica Gordana Lederera slobodan je čovjek primjenom Zakona o oprostu i svi šute, to nikoga ne zabrinjava. Ako su već odustali od pravog ubojice, izvršitelja ubojstva, tražim da se digne optužnica protiv poručnika Zebića, i to po zapovjednoj odgovornosti. Netko mora odgovarati za Lederera”, inzistira Orkan.

Ubojica Milan Zorić, rodom iz Rosulja kod Hrvatske Kostajnice, bio je oženjen ženom iz Siska kada je s prvim barikadama jednostavno nestao. “Oživio” je tek pred srpskim kamerama, kada je priznao da je on ubio Lederera, a s obzirom na to da je sniman s leđa, prepoznala ga je njegova supruga, kao i djeca i susjeda koja je o njemu naknadno govorila za HRT.









“Milan je bio loš čovjek koji je tukao ženu. Mi u susjedstvu zvali smo ga ‘Sirovi’. Priženio se u Sisak kod obitelji koja mu je pružila sve, kuću, automobil, sve je imao… On je ipak odlučio ubijati Hrvate i ja mu to ne mogu oprostiti”, rekla je susjeda koja je prepoznala hvalisavog ubojicu.