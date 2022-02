‘ON JE JEDAN OD NAJBOLJIH PREDSJEDNIKA’: Pitali smo branitelje što iskreno misle o Milanoviću

Autor: Snježana Vučković

Prije točno dvije godine Zoran Milanović prisegnuo je na dužnost predsjednika Republike Hrvatske.

U tom se periodu hrvatski predsjednik prometnuo kao jedna od medijski najkomentiranijih osoba hrvatske političko društvene scene, pri čemu je s jedne strane karakteriziran kao “izniman narator, čovjek bez dlake na jeziku, domoljub izraženog poštovanja prema braniteljima i slično”, dok je s druge strane obasut kritikama zbog “političke nekorektnosti, nepoštivanju sugovornika, okretanju ‘desnom politikama’ i dvoličnosti”.

Kako je u ovom periodu zaživio lik i djelo aktualnog hrvatskog predsjednika, provjerili smo u redovima hrvatskih branitelja kojima se poznavanjem ratnih događaja, pojavljivanjima na obljetnicama i dodjeljivanjem vojnih odličja” jednostavno – “uvukao pod kožu”.

Hrvatski branitelj iz Vukovara, Damir Maduna, oko Zorana Milanovića uopće nema dvojbe:

Maduna: “Milanović ima moje povjerenje

Po mom mišljenju Zoran Milanović je jedan od boljih predsjednika RH do sada. Jedina prava oporba i građanski nadzor ovoj Vladi kod koje koruptivne afere izlaze i razotkrivaju se gotovo na dnevnoj bazi. Njegov, često ‘nediplomatski’ jezik, narod jako dobro razumije i zadnje ankete o povjerenju u hrvatske političare, pokazuju da on jako dobro kotira. Pravi je korektiv vanjske i unutarnje politike i ima moje puno povjerenje”, zaključuje Maduna.

Umirovljeni general i saborski zastupnik, hrvatski branitelj Željko Sačić, iznimno poštuje Milanovićev odnos prema Domovinskom ratu, no ima i neke zamjerke:

Sačić: “Sjajan odnos prema HVO-u, ali ne i prema HOS-u”

“Milanović je ušao u zonu o kojoj bivša predsjednica Grabar-Kitarović nije mogla niti razmišljati. On je hrabro odlikovao našu ratnu braću iz HVO-a i to je apsolutno pohvalno. Ispravio je brojne nepravde, pred hrvatskom javnosti je javno zahvalio za sav naš doprinos i rekao bih da se nakon ‘šatora’ promijenio. Njegovi govori na obljetnicama su puni emocije i ja mu vjerujem. Napominjem i da se vrlo odvažno postavio prema milijunskoj šteti koju mora platiti naš branitelj Mišo Hrastov. Prema njegovoj teškoj situaciji ponio se uistinu humano i zapravo je jedini političar koji je javno kazao da kažnjavanje naših branitelja na taj način nema smisla”, kaže Sačić, no kritički dodaje kako mu zamjera njegov stav prema HOS-u:

“Ima taj nedefinirani odnos prema pripadnicima HOS-a i dalje ih nepotrebno marginalizira. Prema njima se odnosi diskriminatorski i obračunava se s njima kao da su relikti ‘endehazije.’ HOS je potpuno legalna postrojba i nema potrebe da širi histeriju oko ljudi koji su u najbitnijim trenucima ostavili trag po humanom ratovanju i hrabrosti po teškim bojišnicama. Predsjednik kao da i dalje nije na čisto s njima. Osim toga, ‘deložirao’ je Tuđmana iz ureda, samo kako bi kontrirao Kolindi koja je izbacila Titovu bistu. Tuđman i Tito nisu isto, to nije trebao učiniti.”, kaže Sačić koji podupire Milanovićev stav oko Ukrajine:









“Izravno je rekao što misli o Ukrajini i jasno je pokazao da je za diplomatska rješenja. Milanović je svjestan da Hrvatska nema potencijala, mi nismo dovoljno veliki niti snažni da bismo ponovno ginuli. Sve u svemu, ovaj njegov stav shvatio sam to kao poziv na razum”, zaključuje Željko Sačić.

Mišić: “Nije me impresionirao… Ne vjerujem mu”

Ipak, prema predsjedniku nisu baš svi blagonakloni. Jedan od onih koji mu ne vjeruje je vukovarski branitelj i bivši logoraš Predrag Mišić:

“Nije me impresionirao… Koristi institucijske ovlasti predsjednika, no konkretnih poteza nema. Ne mislim da je nama braniteljima koristio na bilo koji način, a sjećam se i njegovih neprimjerenih reakcija prema HOS-u. Osim toga, vidim da odaje počast žrtvama, ali nema tu pravog osjećanja. Prometnuo se u našeg glasnogovornika, a stručan je za Domovinski rat koliko i ja za cjepivo. Sjetio se branitelja nakon 30 godina, no ja se sjećam da nas je nazivao pijancima i propalicama. Jednostavno, mislim da je sve ovo kulisa iza koje se sprema za sljedeći mandat.”