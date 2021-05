ODLIKOVANI ‘GROM’ ZA DNEVNO OTKRIVA: Je li Milanovićev govor braniteljima bio iskren?

Autor: Snježana Vučković

Prigodom obilježavanja 30. obljetnice ustroja 2. gardijske brigade „Gromovi“, hrvatski predsjednik Zoran Milanović odlikovao je njezine brojne bivše pripadnike, kojom prigodom je održao iznimno emotivan i lijep govor.

Zoran Milanović s jedne je strane poznat po britkim izjavama nakon kojih mnogi ostaju povrijeđeni, dok s druge strane uvijek iznova ima posebno pozitivan pristup prema hrvatskim braniteljima i sudionicima Domovinskog rata općenito.

Ivan Krupec, predsjednik Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade, iz ruku predsjednika primio je odličje Reda Ante Starčevića, za doprinos održanju i razvitku hrvatske državotvorne ideje, uspostavom i izgradnjom suverene hrvatske države. O tome kako se osjećao na ovom svečanom primanju i kakav je dojam stekao nakon Milanovićevog obraćanja njemu i suborcima, Krupec uopće nema dvojbe:

“Osjećao sam se veličanstveno”

“Osjećao sam se veličanstveno. To je prava riječ… Obzirom da sam dio delegacije koja se bavim promocijom suverene hrvatske države, često sam u Uredu Predsjednika. Bio sam sigurno oko 40 puta, a osobito u vrijeme bivše predsjednice, no onaj događaj jučer je bio nenadmašan od početka do kraja”, kazao nam je odlikovani “Grom”.

Ivan Krupec objasnio nam je zašto ga se jučerašnje dodjeljivanje odličja, obzirom da je nebrojeno puta bio u svečanim prilikama kod predsjednika, baš toliko dojmilo:

“Kao prvo, dan je bio sam po sebi sunčan i prekrasan. A onda je došlo tridesetak mojih “Gromova” s obiteljima koje nisu vične ovakvim događajima. Način na koji su primljeni, dopraćeni, počašćeni pićem dobrodošlice i srdačnost – ukazuju na to da da nisu pozvani radi reda. Oni su onako skromni u svemu tome bili čak i malo zbunjeni…”

“Predsjednik je bio iskren”

Krupec kaže kako je ugođaju pridonijela počasna garda u tri boje odore s novim hrvatskim oružjem, a sve je zaokružila klapa Sveti Juraj te jazz orkestar koji je izveo koračnicu. Ipak, od svega najviše izdvaja obraćanje predsjednika i njegovo ophođenje s odlikovanim Gromovima:

Nakon minute šutnje, opisuje odlikovani branitelj, vojska se povukla i pojavio se predsjednik.









“Bio je topao, srdačan i ugodan, a takav je bio i poslije u neformalnom razgovoru s nama. Stekao sam dojam da je njegov nastup iskren i da uistinu vjeruje u to što priča. Bio je baš dobro raspoložen”, kazao nam je za kraj Krupec koji je i sam imao priliku održati govor, a koji još uvijek sliježe dojmove.