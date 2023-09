Odlikovani dječak-snajperist o HOS-u: ‘Mislite li zaista da smo jurcali Vukovarom i vikali ZDS?’

Autor: Snježana Vučković

Igor Široki, dečko sa zagrebačke Knežije koji se tek punoljetan priključio HOS-u u obrani Vukovara, bio je jedan od najmlađih pripadnika te postrojbe. Unatoč mladosti, Široki je imao tu čast da ga tadašnja predsjednica Kolinda Grabar – Kitarović odlikuje za njegov doprinos u bitci za Vukovar koji je ostvario kao jedan od najučinkovitijih snajperista toga doba.





Tajanstveni Igor

Medijski prozvan “dječak – snajperist”, danas slavi rođendan, a tome svjedoče brojne iskrene čestitke na stranici Heroji Vukovara. Međutim, pitanje je koliko će sve te lijepe želje doći do ovog iznimnog heroja, jer od rata na ovamo, Igor živi u prirodi, povučenim životom, bez društvenih mreža…

Iako bi on imao puno toga za pričati, Široki sve ostavlja iza sebe osim sjećanja na žrtve i suborce iz svoje postrojbe s kojima je i danas u gotovo pa bratskom odnosu. No, unatoč svemu, Široki ne odlazi na obljetnice i ne priključuje se kolonama sjećanja:

“Ne idem na obljetnice, trgaju me”

“Ne mogu. Jednostavno me sve trga. Bio sam dva puta na obljetnici i doslovno me fizički slomi atmosfera”, kazao nam je Široki u jednom od ‘iskamčenih’ intervjua koji je inače nesklon medisjkom eksponiranju.

Tm prilikom nam je objasnio kako je kao dečko s Knežije koji voli nogomet i djevojke odlučio otići u rat:

“Nitko me nije mogao spriječiti. Taj zov da braniš svoju zemlju teško je objasniti, osjetiš ga ili ne osjetiš. Ostavio sam svoje društvo i u ratu upoznao ono koje ostaje za cijeli život. Obzirom da nisam završio vojnu obuku u JNA jer sam bio premlad, nisam primljen u Zbor narodne garde. No, HOS-u to nije smetalo”.

“Tek sad sam iz principa kupio HOS zastavu”

Objasnio je i smeta li mu predznak HOS postrojbe koji veliki dio hrvatske javnosti percipira kao “ustaški”.









“Mislite li zaista da su to stvari kojima smo se mi tada bavili? Da smo jurcali po Vukovaru uzvikujući ‘za dom spremni’? Pa, to su gluposti. Među nama je bilo i Srba, stranaca, žena, maloljetnika, tako da ta priča o ustaškom predznaku u našim redovima uopće ne pije vodu. Možda je toga bilo u glavnom stanu HSP-a, no mi to nismo doživljavali. Mi smo samo htjeli ratovati protiv neprijatelja koji nam je okupirao zemlju. I radili smo to punog srca. Meni osobno to znakovlje nije ništa predstavljalo, no tek sam nedavno kupio HOS zastavu i razvio je preko cijelog zida i to možemo nazvati nekom mojom reakcijom na udar po HOS-u”, priznao je ponajbolji vukovarski snajperist.