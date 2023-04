ODLAZAK NEUSTRAŠIVE TROJKE! Smrt specijalaca iz Bojne Zrinski: ‘Ante je ratovanje izvukao na viši nivo’

Autor: Snježana Vučković

Na današnji je dan na Južnom bojištu naglo okončan blistav ratni put trojice pripadnika Specijalne postrojbe Glavnog stožera Hrvatske vojske “Bojne Zrinski”. Bojnici Stipe Vištica i Ante Luketić, te časnički namjesnik Tomislav Majić, poginuli su 24. travnja 1993. godine, a za svu trojicu suborci tvrde – bili su neustrašivi.

Da je Ante Luketić bio iznimno hrabar, potvrdio je njegov suborac Tomislav Bajsić:

“Izvukao je ratovanje na viši nivo”

“Njemu se nije trebalo ništa reći, on je radio po svome i uvijek bi došao u pomoć prvi, što se kasnije pokazalo na Maslenici, a i drugdje. Ja sam se s njim više puta sreo na ratištima… Uvijek se dogodi da neke ljude često sretneš, ali on mi je ostao u pamćenju kao jako hrabar! No, nije dosta biti samo hrabar nego trebaš biti i jako sposoban, a on je bio i sposoban čovjek. Stvarno nije mario za ništa, kad je imao zacrtano nešto, to bi on i napravio. On je mogao sam ratovati protiv vojske, mogao je bilo što… Bio je dobar organizator. Na kraju je zapravo ostao neshvaćen jer je od onih koji su izvukli ratovanje na neki viši nivo, a kod nas se počela već koncentrirati vojska koja je po ustroju bila sve više i više nalik na staru JNA,” ispričao je Bajsić povjesničaru Tomislavu Šulju.





Bojnik Stipe Vištica rođen je 12. ožujka 1971. u hercegovačkom selu Veljaci, a osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio je u obližnjem Ljubuškom. U Domovinski rat dragovoljno se uključio pristupivši u ožujku 1992. godine Bojni Zrinski te je kao njezin pripadnik položio svoj život za slobodu Hrvatske.

Vraćao se i nakon ranjavanja

Časnički namjesnik Tomislav Majić rođen je 6. veljače 1969. u hercegovačkom mjestu Drinovci. Ondje završava osnovnu školu, a potom i srednju strojarsku u obližnjim Grudama. Početkom agresije na Hrvatsku dragovoljno se priključuje hrvatskim snagama. Nakon provedene obuke stupio je u travnju 1991. u Bojnu Zrinski s kojom je prošao niz bojišta. U borbama na Blagaju kod Mostara lakše je ranjen no to ga nije spriječilo da se vrlo brzo vrati u borbu. Njegovi posmrtni ostaci vraćeni su Hrvatskoj tek u kolovozu 1994. kada je Tomislav Majić sahranjen na groblju u rodnim Drinovcima.