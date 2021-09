OD SRPSKOG VOJNIKA DO AMERIČKOG ŠPIJUNA: Kako je Momčilo Perišić oslobođen svake krivnje za ratne zločine

Autor: Snježana Vučković

Momčilo Perišić je general-pukovnik i bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije koji je koordinirao vođenje agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Na početku ratnih sukoba u Hrvatskoj 1991. bio je zapovjednik Topničkog školskog centra u Zadru, a potom je postavljen za zapovjednika Bilećkog korpusa. Također, bio je zapovjednik u operacijama na području Mostara.

Na današnji dan, 06. rujna 2011. godine, ovog čovjeka koji je uživao veliko povjerenje Slobodana Miloševića, haški tribunal osudio je na 27 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih nad Muslimanima u BiH 1993-1995. i nad Hrvatima u Hrvatskoj, odnosno zbog pomaganja opsade Sarajeva i pokolja u Srebrenici (gdje nije imao zapovjednu odgovornost) te nekažnjavanja raketiranja Zagreba 1995.

Šokantna odluka: Oslobođen svake krivnje

Samo dvije godine nakon ove odluke, Perišić je na opće nezadovoljstvo oslobođen krivnje po svim točkama optužnice i pušten na slobodu. Ipak, to mu nije donijelo mir. Viši sud u Beogradu ove ga je godine nepravomoćnom presudom proglasio krivim za špijunažu i suradnju sa američkom CIA-e. Preciznije, za odavanje vojne tajne osuđen je na tri godine zatvora. Do ovakve presude je došlo jer je kao potpredsjednik srbijanske vlade u ožujku 2002. predao zapisnike sa sastanaka Kolegija načelnika GS VJ, označene vojnom tajnom, američkom diplomatu Davidu Johnu Neighboru, kojom prilikom ih je obojicu uhitila vojna služba sigurnosti, što je u to vrijeme bio diplomatski skandal međunarodnih razmjera. Perišić je, prema tadašnjim navodima medija, “predavao strogo povjerljive dokumente koji navodno govore o sudjelovanju pripadnika Vojske Jugoslavije u ratnim operacijama u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj”.

Od vojnika do špijuna

Da Perišić nikada nije imao samo vojne ambicije, potvrđuje njegova reputacija jednog od najvećih pristaša Slobodana Miloševića kada je nakon velike čiste generala JNA 1993. imenovan za načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije. Na toj dužnosti bio je do 1998. godine. Njegova smjena se protumačila neslaganjem sa Miloševićom politikom prema Kosovu, odnosno načinom na koji se vodio kosovski rat.

Ubrzo nakon toga, Perišić se priklonio protumiloševićevskoj Demokratskoj opoziciji Srbije i postao jedan od njenih vođa. Nakon rušenja Miloševića siječnja 2001. godine, ušao je u novoosnovanu srpsku vladu Zorana Đinđića. Samo godinu nakon toga, uhićen je u jednom motelu na Ibarskoj magistrali pod optužbom za špijunažu.