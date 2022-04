‘OD KUKAVICA JE NAPRAVIO HEROJE!’ Legendarnog zapovjednika ‘Tigrova’ zaustavio je snajperski metak: ‘Kad ide Gavro, idemo svi’

Autor: Snježana Vučković

U samo 26-toj godini, jednog običnog, samozatajnog mladića iz Veljuna kod Senja koji se zbog ratnih okolnosti pretvorio u rođenog lidera, zaustavio je snajperski metak na koti 1183, u mjestu Ruja. Mladi ratnik koji je i dugo prije smrti među suborcima prozvan herojem, za njih je postao besmrtan.

Zvao se Damir Tomljanović, bio je zapovjednik Tigrova i zvali su ga Gavran. Danas bi, da je poživio, proslavio 54. rođendan.

Šutljiv i odvažan

Damir Tomljanović imao je 22 godine kada se javio MUP-u u Rakitje. Iz te jedinice izrastaju Tigrovi i tu kreće njegov ratni put. Samim dolaskom nije se razlikovao od ostalih mladića iz postrojbe, no to je potrajalo samo do prve akcije. Gavran je pokazao nevjerojatnu, urođenu ratničku spretnost i hrabrost, kao i sve odlike autoritativnog lidera. Njegovi suborci kažu da je bio strog, branio je konzumaciju alkohola i da je bio šutljiv. Istodobno, uz njega su se osjećali sigurno i imali su osjećaj da im se uz njegovo vodstvo ništa ne može dogoditi.

“Gavran nije postavljen za zapovjednika, on je izabran od ljudi kojima se ‘nametnuo’ svojim prisustvom na terenu, uvijek s vojnicima. On je, vjerujte, od mnogih kukavica napravio istinske borce. Iz najobičnijeg je vojnika izvlačio ono najbolje i to je osobina koja mora biti urođena. Bio je uzor i vodilja svima nama. Bio je vođa. Kad ide Gavro, idemo svi.”, kaže njegov suborac Ilija Vučemilović.

Tomo Medved o Gavranu s poštovanjem

O Gavranu s dubokim poštovanjem govori i njegov suborac, dopredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved.

“Gavran je moj prijatelj. Upoznali smo se u Rakitju. Sve to vrijeme naše su postrojbe djelovale zajedno, prošli smo od istoka Vukovara, Banovine, zapadne Slavonije, deblokade i oslobođenja juga Hrvatske… Jako puno toga smo prošli u najtežim danima posebno 91.”

Na žalost, nakon što je prošao najteži period ratovanja, Damir Tomljanović je poginuo u akciji na Tulovim Gredama. Tome je svjedočio Darko Katuša.

Snajperski metak u sljepoočnicu

“Pucalo se po nama dobrih petnaestak minuta. U jednom trenutku, bacili smo se na zemlju sva trojica. Zovem, nitko se ne odaziva. Počnem puzati i vidim Gavrana kako nepomično leži. Puls mu je bio slabašan i tada sam vidio neveliku rupu na sljepoočnici. Izlazna je bila golema… Izvlačili smo ga petnaestak minuta, iščekivali helikopter koji smo odmah dozvali. Stigli su samo do Lukovog Šugarja kad je Gavran izdahnuo.”

“Prošao je najgore, 91. i 92. Ono poslije ‘Bljesak’ i ‘Oluja’, to je bila organizirana vojska, sasvim nešto drugo u usporedbi s početkom. Da je ostao živ, mnogi bi mu generali danas gledali u leđa”, rekao je suborac Ivica Krizmanić.





Gavranu je posthumno dodijeljen čin stožernog brigadira. Za života ga je više puta pismeno pohvalio predsjednik RH Franjo Tuđman i ministar obrane Gojko Šušak; nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990-1992. i Plakete 1. gardijske brigade. Posmrtno je odlikovan Redom bana Josipa Jelačića, Redom Nikole Šubića Zrinskog, Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom, Redom kneza Domagoja s ogrlicom, Redom hrvatskog trolista, Zlatnom plaketom “Tigar”.