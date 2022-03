OČI SVIJETA UPRTE U NUKLEARNU ELEKTRANU! Časnica HV-a: ‘Za miniranu Peruću znalo je samo nas pet’

Autor: Snježana Vučković

Umirovljena časnica HV-a Sonja Livaja jedna je od onih žena koja iza sebe ima pet godina ratovanja u Hrvatskoj. O Sonjinom bogatom ratnom iskustvu već smo pisali, i to u kontekstu vojnikinje koja je u oslobođenu Petrinju za vrijeme Oluje unijela hrvatsku zastavu, ali i žene koja je vlastitim novcem kupila oružje za oslobađanje minirane brane Peruća.

Što se aktualnog rusko-ukrajinskog rata tiče, Sonja smatra kako je teško išta predviđati. Ne misli da je za cijeli ovaj kaos kriv samo Putin, već tvrdi da on hladnokrvno provodi višegodišnju politiku Rusije čiji je plan omraženi ruski predsjednik samo naslijedio.

“Sve ponovno proživljavam”

“Slike iz Ukrajine me užasno uznemiruju i ponovno proživljavam sve ono što sam tijekom Domovinskog rata. Strahujem za ishod jer je svima jasno da je Rusija znatno dominantnija. Puna je starog oružja koje mora ‘potrošiti’, a novo još nije niti stiglo na red. Također, već je više od milijun Ukrajinaca napustilo svoje domove što bi za njihove hrabre muževe, braću i očeve moglo biti demotivirajuće. Čini mi se da bi ovog trenutka Putinova likvidacija bila jedino rješenje”, kaže umirovljena vojnikinja komentirajući napetost i sve veću zabrinutost zbog ratnih zbivanja oko nuklearne elektrane koja je pala u ruske ruke.

“Usporediti miniranu Peruću i nuklearnu elektranu je kao pričati o mišu i slonu”

“Ako na razini ekokatastrofe uspoređujem miniranje Peruće i djelovanje nuklearnim oružjem, to je kao da uspoređujem miša i slona. U slučaju Peruća katastrofa je bila izbjegnuta, no i da nije – posljedice bi bile kud i kamo manje, gotovo neznatne u odnosu na to što bi nam učinio nuklearni rat”, kaže i objašnjava.

“Da je eksploziv u Perući aktiviran, sve do Omiša bi bilo ‘obrisano’, a nastradalo bi oko 30 tisuća ljudi. Kako bi to izgledalo u slučaju nuklearnog rata – nije potrebno objašnjavati.”, kaže Sonja Livaja, dragovoljka Domovinskog rata koja je unutar Ministarstva obrane surađivala sa visokim strukturama tadašnjeg HV-a.

“Što se psihološkog efekta tiče, to je također potpuno druga priča. O mogućnosti nuklearnog razaranja svi znamo, a da je brana Peruća minirana, znalo je nas pet ili šest. To smo doznali od generala UNPROFOR-a i to je na neki nalin bila vojna tajna, tako da stanovnici u to vrijeme nisu imali pojma što se oko njih događa i do koje su mjere ugroženi.”