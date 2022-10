O NJEMU NI RIJEČI! DAO ŽIVOT ZA MRTVOG BLAGU ZADRU: Pokušao je izvući tijelo heroja, ali je poginuo od istog mitraljeza

Autor: Snježana Vučković

Protekli vikend protekao je u prisjećanju na pogibiju legendarnog vukovarskog heroja Blage Zadre.

Smrću Blage Zadre u redovima vukovarskih branitelja zavladao je očaj i sve se počelo raspadati. Odlaskom ovog velikog ratnog lidera došlo je do pada morala, no unatoč tome – nepopustljivi branitelji ovoga grada u snažnoj želji da se obrane uspijevali su još puna dva mjeseca.

Poginuo od istog mitraljeza

U periodu prije, a osobito nakon smrti Blage Zadre, poginuli su još brojni dragovoljci obrane grada-heroja, no još su mnoga herojska imena u sjeni. Jedan od njih je Zvonko Mlinarić – Špeki, branitelj Vukovara koji je poginuo u pokušaju izvlačenja tijela Blage Zadre.





“Blago je u Kupskoj ulici ležao mrtav, pogođen mitraljezom… Da bi se došlo do njegovog tijela, taj je mitraljez trebalo onesposobiti. Moj prijatelj Zvonko Mlinarić, zvali smo ga Špeki, to je i pokušao, pa je počeo pretrčavati do jednog betonskog svinjca kako bi ga gađao. Međutim, taj isti mitraljez ga je pogodio… Dotrčao je do zidića i samo je pao, a mi smo ga nekako uspjeli odvući. Doduše, uspjeli smo eliminirati taj mitraljez, ali Špeki je poginuo. Taj čovjek je dao život za mrtvog Blagu Zadru”, ispričao nam je bivši pripadnik interventne jedinice Turbo vod i saborski zastupnik Stipo Mlinarić.

“Da može, Blago bi sve svoje vijence stavio na njegov grob”

On je vrlo zadovoljan jer je preklani na obljetnici smrti Blage Zadre po prvi puta uz vijence položen jedan i za Špekija:

“Poznavajući Blagu Zadru, on bi zbog tog vijenca bio najzadovoljniji. Da može, on bi sebi ostavio jedan vijenac, a sve ostale bi tražio da se stave na Špekijev grob. Izuzetno je cijenio vojnika i požrtvovnost. Polazio je od sebe, on je bio takav. Kada bi nas zvao na intervencije ili ispomoći, a znali smo da zove samo kad je gusto, mi bi se potrpali u kombi i krenuli”, kaže Mlinarić i dodaje:

“U tom kombiju je uz mene bio moj brat a Blago bi me izbacio jer sam mlađi uz riječi: Kako ću vašoj majci na oči ako obojica poginete? Briga… Konstantna briga za druge”, završava Mlinarić čiji je brat, nažalost, pogubljen na Ovčari.