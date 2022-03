NIZOZEMAC KOJI JE BRANIO HRVATSKU OPET UČINIO VELIKU STVAR: Evo kako pomaže Ukrajini…

Autor: S.V.

U ovim teškim vremenima za Ukrajinu strani dragovoljci pomažu na brojne načine. Neki svojim znanjem i vještinama, oni koji to zbog godina i invalidnosti nisu u stanju, pomažu na razne druge načine.

Jedan od njih je i Nizozemac Raymond van der Linden, koji je do ukrajinske granice preveo doniranu vojnu opremu, ukrajinskog mladića, a u povratku je u Zagreb, na sigurno, povezao majku i kćer. Okolnosti su takve da nikome nije bilo do fotografiranja, pogotovo ne tuđe nesreće, pa je ova fotografija jedan od rijetkih dokaza velikog srca i volje Nizozemčeve.

U svrhu motiviranja svih da se uključe u pomoć, svejedno na koji način, Linden je ukratko za stranicu Zahvala stranim dragovoljcima Domovinskog rata opisao svojih 20 sati vožnje do Ukrajine i nazad do Male Bune:

Doveo je majku i kćer, pa čak i njihove dvije mačke i psa

“Krenuo sam u 9 sati ujutro iz Zagreba, iz Radničke ulice, gdje sam pokupio jednog mladog Ukrajinca. Dečko je krenuo za Odesu, inače je veteran iz Donbasa i mehaničar u Ukrajinskoj vojsci. Njega sam ostavio na granici. Oko 17.00 sati stigao sam na granični prijelaz u Vyšne Nemečke (Slovačka) – Uzhorod (Ukrajina). Oko 18.00 napokon sam prošao granicu i predao vojnu opremu. U 18.30 sam pokupio obitelj Shcherban, majku i kćer, koje su u progonstvo povele dvije mačke i malog psa. Oko 03.30 ujutro, ostavio sam ih u stanu u Zagrebu, te sam uskoro i ja napokon stigao kući”, izjavio je Ray koji je napravio oko 1500 km u 20 sati.

“To je dobar uspjeh jer, realno, dosta je teško dogovoriti se sa ljudima o prebacivanju u oba smjera. To je uvijek tako, uvijek na kraju pola njih odustane iz raznih razloga i uvijek se treba improvizirati. Trebao sam voziti trojicu za Ukrajinu, a četiri nazad, no na kraju je ispalo ovako. Naravno, nema riječi o financijskom interesu. Niti sam tražio niti bih prihvatio kunu. Osjećaj nakon ovakve intervencije je sjajan i nema kune koja to može isplatiti ni riječi koje to mogu opisati. Zahvaljujem svima koji su donirali vojnu opremu, a ujedno apeliram na Hrvate da nastavimo pomagati onima kojima je sada najpotrebnije”, izjavio je heroj Domovinskog rata, Raymond van der Linden.