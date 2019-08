NIŠTA OD NASTUPA ‘TUĐMANOMRSCA’! ‘Nismo znali da je pozvan, zahvaljujemo onima koji su nam ukazali’

Autor: s.v.

Najavljeni nastup Momčila Stanića – Mome u Jabukovcu kod Petrinje, otkazan je između ostaloga i zahvaljujući pisanju našega portala koji je prenio tu vijest.

Podsjetimo, Momčilo Stanić (Momo) u Domovinskom ratu predvodio je službeni Vojni orkestar 39. banijskog korpusa srpske vojske krajine, a u svojim pjesmama širio je mržnju ekstremnu mržnju prema Hrvatima.

S posebnim prijezirom, Stanić je sa svojim bendom pjevao o prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu.

Na tu činjenicu reagirao je umirovljeni pukovnik HV-a Ivica Pandža – Orkan koji je od kompletnog političkog vrha zatražio da se gostovanje ovog dojučerašnjeg neprijatelja Hrvatske zabrani.

Ipak, prije nego li su se predsjednica i premijer uspjeli izjasniti o koncertu vođe vojnog orkestra RSK, od svega je odustao HKUD Jabukovac:

“Dragi naši članovi i pratitelji, slijedom priličnog broja negativnih komentara koji vidimo ovih dana na društvenim mrežama a odnose se na gostovanje našeg HKUDa u Jabukovcu, ovim putem dajemo priopcenje:

Naše društvo je od strane organizatora poziv na dječju smotru dobilo jos tijekom lipnja. Obzirom na odličnu suradnju sa svim dječjim skupinama, pa tako i sa KUD Zvuci Banije iz Jabukovca, poziv smo prihvatili kao i svih godina do sad. Uvijek smo dobro primljeni i rado viđeni gosti. Mi nismo ti koji odlučuju tko će nastupati uz našu djecu i do jučer nismo imali saznanja da bi nakon dječjeg nastupa tamo trebao gostovati Momo Stanić. Čim smo doznali o komu se radi, pitali smo organizatore koji su nam se ispričali zbog svega te su OTKAZALI spomenutog izvođača. Da nisu, mi na takvom skupu ne bi sudjelovali. Zbog svega, zahvaljujemo se onima koji su ukazali na planirano gostovanje Mome Stanića i to na vrijeme da smo stigli reagirati. Inače, budući su krenuli napadi i ogovaranja članova naseg kuda vezano za sve gore navedeno, morat ću ponoviti svima da je očuvanje kulturne baštine naša jedina politika. Svi pokušaji da nam se nametne politiziranje i da nas se u tom svjetlu proziva nas ne zanimaju. Mi smo HKUD i to ćemo ostati sa svim slovima u nasoj kratici. Hvala na razumijevanju.”