‘NISMO VIŠE VOJSKA NEGO NAROD!’ BRANITELJI SE NE ŠALE: ‘Dolazimo na prosvjed u velikom broju. Dosta je pljačke’

Autor: Snježana Vučković

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi krovna je organizacija devet članica gardijskih postrojbi s ogromnim brojem članova.

Organizirana je kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, a da je na strani pravde kao i u službi hrvatskog naroda, pokazala je vrlo oštrim priopćenjem kojim je, nakon posljednje afere i malverzacija u Ini, rekla – dosta pljačke.

Priopćenje koje je oduševilo građane

Ovakva reakcija branitelja očekivala se godinama unazad, a sada kada je do nje ipak došlo, brojni Hrvati upitali su se je li riječ o “mrtvom slovu na papiru”, ili će hrvatski branitelji uistinu nešto učiniti.





Isto to pitanje postavili smo predsjedniku Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi Željku Dragaševiću koji je ujedno i potpisnik svega izrečenog u vrlo nedvosmislenom dopisu:

“Naravno da neće ostati samo na izražavanju stava, tako da ćemo se svakako pojaviti na velikom prosvjedu u Zagrebu, 10. rujna 2022. godine na Trgu žrtava fašizma koji je organizirala grupa slobodnih građana udruženih oko inicijative SLOBODNI ZAJEDNO”.

“Neće ostati na tome, nismo više vojska nego narod”

Dragašević kaže da će se i oni pojaviti kao slobodni građani jer “nisu više vojska, nego narod”.

“Moramo biti uz narod, ali uvijek smo i bili. To smo dokazali našim ratovanjem. No, ja koristim priliku da kritiziram one koji našu populaciju pitaju ‘jeste li se za to borili’. Mi smo se prvenstveno borili za oslobađanje od okupatora i nismo imali pretjerano puno vremena razmišljati o budućem političkom uređenju i svim onim što dolazi tek po okončanju rata. Ja sam osobno sa 19 godina stupio u obranu Hrvatske i iz rata se vratio kao 80%-tni invalid, pa je teško i pomisliti da netko u toj dobi razmišlja o onome što će biti poslije. No, sada je dosta pljačke”.

Branitelji spremni za veliki prosvjed

Ipak, kaže, rat je daleko iza njih i sada “moraju biti uz narod”;

“Dosta mi je slušati da smo teret društva. Ja sam svjestan brojnih udruga kojima su usta začepljena jer su sufinancirana od određenih institucija, ali sada se svima budi svijest o hitnoj reakciji i moramo biti uz narod.”









U kojem će se broju pojaviti na prosvjedu i hoće li nositi ratne oznake, o tome će se članovi ovih dana tek dogovoriti, ali napominju kako je riječ o zboru 9 gardijskih postrojbi koje ugrubo broje 75 000 ljudi.