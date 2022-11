‘NISAM UBIO DOVOLJNO HRVATA!’ UMRO PRIJE PAR GODINA U BOROVU NASELJU: Zločinac sa snimke nikada nije odgovarao za ubijanja

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Dragan Sučević preminuo je 2014. godine u Borovu Naselju i uistinu je teško povjerovati da je ovaj zločinac preminuo netaknut i u miru, bez bilo kakve presude i kazne. Vukovarci su sve do njegove smrti kazivali kako više “ne mogu podnijeti da im se Sučević šeće pred nosom po Vukovaru”.

Naime, ovaj srpski dragovoljac povremeno je dolazio na vukovarsku tržnicu i najnormalnije živio u Borovu Naselju. Istom onom gdje ga je njemačka kamera “ulovila” kako naoružan pištoljem hoda među leševima i hvali se kako “ubija odma”… Na pitanje koga je ubijao pištoljem kojim za vrijeme intervjua maše, Sučević odgovara:

Hvalio se da Hrvate “ubija odma…”

“Hrvate. Ali nisam ih ubio dovoljno”. Zatim novinare odvodi do leša hrvatskog civila, ubijenog starca i s gađenjem govori “presvuko se”, aludirajući da su svi ubijeni bili hrvatski branitelji.







Odvratnija od ovog videozapisa samo je činjenica da su ogorčeni Vukovarci i na Facebook stranici RH objavljivali da ratni zločinac i dalje živi u Borovu Naselju, međutim, nitko nije reagirao i Sučević je prije osam godina u Borovu Naselju umro prirodnom smrću…

Do smrti živio u Hrvatskoj

Treba napomenuti kako priča o Draganu Sučeviću nije nepoznata te kako se o dotičnom zlikovcu već pisalo u ponešto nježnijem kontekstu. Sučevićeva želja za ubijanjem Hrvata i osvetom izniknula je zbog oca koji mu je stradao u ratu, ali i zbog sina koji je odabrao hrvatsku stranu. Dragan Sučević je, naime, bio oženjen za Hrvaticu s kojom je imao sina Darka, perspektivnog, mladog budućeg košarkaša koji je trenirao u “Vuteksu” i kojeg je rat zatekao u 18. godini. Darko Sučević se u obranu uključio početkom kolovoza 1991. godine, a bilo je onih koji su na to gledali sa sumnjom jer su znali da mu se otac isticao po velikosrpskim stajalištima i da je na neprijateljskoj strani u Borovu Naselju. Darko je bio uporan i nije se htio razlikovati od svojih prijatelja i susjeda pa se vratio iz Zagreba gdje su njegovu generaciju slali da u miru završi srednju školu. Majci Ani je doslovno rekao: “Ti si me učila da su sve hrvatske majke iste, po čemu bi se ti trebala razlikovati. Svi moji prijatelji su u obrani Vukovara i sve njihove majke su zabrinute”. Majka, a niti bilo tko drugi više se nije protivio njegovoj želji i on se vratio na ono isto mjesto gdje je ranije bio u obrani Borovog Naselja, dakle na prvu crtu obrane.

Otac protiv sina

Njegov otac, Dragan, među prvima je obukao uniformu JNA i počeo širiti velikosrpske stavove. Otac i sin su, dakle, pucali i ratovali jedan protiv drugog. Poginuo je, na žalost, Darko… Njegovi suborci svjedoče da nikada nije odbio zadatak niti izostao s položaja. Želio je i morao biti dvostruko bolji kako bi pokazao da nije poput oca Dragana koji je 19. studenoga s “oslobodiocima” ušao u Borovo Naselje i zarobljene branitelje i civile u bijesu pitao: “Gdje je onaj mali Zenga da mu ja lično sudim?!” Darko se u to vrijeme povukao s ostalim braniteljima u prostore kombinata “Borovo” i našao se među onima koji nisu mogli mirno gledati kako gori “Commerc” i koji su nasjeli pozivu neprijatelja da idu gasiti požar.

One koji su izašli odmah su zarobili i svrstali u manje skupine te odvodili u raznim smjerovima, a on je bio među devetoricom koji su odvedeni na Trpinjsku cestu do kuće, kućnog broja 33. Uvodili su ih tu u dvorište te kuće i jednog po jednog ubijali bez ikakovog suda, i to samo zato jer su branili svoje. Među onima koji su tu ubijeni bio je i Darko Sučević, sin zlotvora koji je preživio rat i nekažnjen umro u Hrvatskoj.