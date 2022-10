‘NISAM KRAO KAZETOFONE, NEGO KOMPLETNE AUTE!’ Branitelj o Beljaku: ‘Imam bolji ratni i kriminalni put’

Krešo Beljak posljednjih dana putem medija, kao i kroz svoj profil na društvenim mrežama, daje naslutiti kako ovoga puta ima velike ambicije u hrvatskoj politici.

Naime, HSS je odlučio samostalno izaći na izbore za EU parlament te na parlamentarne izbore na kojima će njihov kandidat za predsjednika Vlade biti upravo Beljak. On, naravno, zbog toga ne krije zadovoljstvo, a sudeći po komentarima, u ovoj kandidaturi podržat će ga njegovi brojni pratitelji i potencijalni glasači koji ga smatraju izravnim i poštenim političarem s jasnim ciljevima. Osim toga, Krešo Beljak bio je sudionik Domovinskog rata što mu apsolutno ide u prilog…

Branitelj tvrdi da ima “bolje kvalifikacije” od Beljaka!

No, tijekom prethodnih godina upravo se Beljakovo poštenje i ratovanje dovodilo u pitanje, pa je tako bio u situaciji da medijski prilaže svoj ratni put kako bi potvrdio da je bio hrvatski branitelj u redovima HOS-a, a jednako tako energično poricao je tezu o navodnoj krađi auto kazetofona.





“To nije istina. Takve stvari me izbacuju iz takta. Nikada nisam ukrao ni jedan kazetofon niti sam za to optužen ili osuđen. Čuo sam grozomorne stvari o sebi – od toga da sam ratni zločinac do toga da sam klošar”, kazao je svojedobno za medije.

Unatoč tome, na najavu Beljakove kandidature, otvorenim pismom javio nam se hrvatski branitelj Mario Maks Slaviček koji tvrdi kako je, uzimajući sve u obzir, on “puno bolji kandidat za obavljanje zadaća u visokoj, hrvatskoj politici”.

“S obzirom na njegovu raniju civilnu ali i vojnu karijeru, držim ako on bude izabran kako bih mu i sam trebao konkurirati za ta mjesta”, sarkastičan je Maks koji u nastavku aludira na “kriminalnu Beljakovu prošlost”:

Bolji i u kriminalu: “Mažnjavao sam kompletne automobile”

“Dok je Beljak krao (kako kažu) kazetofone, moja domska ekipa i moja malenkost smo u tom poslu kao teenageri mažnjavali kompletne automobile”.

Maks je Beljaka “bocnuo” i za tvrdnju da je bio pripadnik HOS-a:

“Što se tiče njegovog ratnog puta, neutvrđenog datuma, broja dana, svjedoka i zapovjednog lanca pod kojim je ratovao, u slučaju moje malenkosti glede pristupa u ZNG i OSRH stvar je razvidna i osvjedočena. Zaključno s tim navodima i daleko većem iskustvu u svim poslovima kojima se bavio i bavi g. Krešo Beljak, cijenim kako bih osobno bio daleko kvalitetniji kandidat i materijal za visoku politiku u RH”, “zakucava” Slaviček na kraju otvorenog pisma.