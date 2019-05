NINDŽA O OBLJETNICI BLEIBURGA: ‘Idem u crnom, s oznakama Crnih mambi… Pa nisam bio u bezbojnim mambama!’

Autor: S.V. /Crne mambe

Približava se 74. obljetnica Križnog puta i sjećanja na nevine žrtve Bleiburga. Udruga Crne mambe i ove godine organizira odlazak autobusom na komemoraciju.

Tom prigodom, portal Crne mambe razgovarao je s Ivicom Šafarićem Nindžom, predsjednikom “Mambi”, o aktualnim događajima u vezi s obilježavanjem obljetnice, a dotaknuli su se i pozdrava “Za dom spremni”, Thompsona, pučke pravobraniteljice Lore Vidović…

U medijima se dosta govorilo o promjeni mjesta obilježavanja obljetnice blajburške tragedije, sjećanja na žrtve tog komunističkog zločina. Koje je vaše mišljenje o tome?

Meni je logično, primjereno, ako hoćete, moralno i obvezujuće, prema tim žrtvama pokloniti se ondje gdje im, u širem zemljopisnom smislu, počivaju kosti. No, i kada to ne bi bilo moguće, svakako bih, u organizaciji naše udruge, sudjelovao u obilježavanju najveće tragedije hrvatskoga naroda.

Gdje biste je obilježili?

To određuje Predsjedništvo Udruge, u suradnji s drugim braniteljskim udrugama i Počasnim bleiburškim vodom.

Znači li to da bi, unatoč mogućoj zabrani javnog okupljanja, odluka ipak mogla biti Bleiburg?

Sve je moguće, već sam rekao tko o tome odlučuje.

Prilikom obilježavanja jedne blajburške obljetnice, izašli ste na naslovnicama srpskih medija označeni kao “ustaša”. O čemu se radi, jeste li nosili ustaško znakovlje?

Kao prvo, uopće ne doživljavam to što srpski mediji pišu o meni, pa čak ni o Hrvatskoj. Imamo mi i doma neke ljude koji misle da je svaki Hrvat ustaša. Ali kad me već pitate za te naslovnice, odgovorit ću vam. Nikakvo neprikladno, zabranjeno znakovlje nisam imao, nosio sam crnu majicu s oznakama naše udruge i jedan lančić na kojemu piše “Hrvatska u srcu”. Vjerojatno im je to zasmetalo. Svi znamo, ili bismo trebali znati, da se tu ne radi o boji majice, to je u domeni “političkih” pitanja, da dalje ne objašnjavam… A mi znamo odakle “vjetar puše”.

Tko smo “mi”?

Hrvatski domoljubi.

Spomenuli ste crne majice. I pučka pravobraniteljica Lora Vidović ih često spominje u negativnom kontekstu, govori o “ustašizaciji”. Kako komentirate tu tvrdnju i što mislite o njezinu radu?

Nemam informacija o pozitivnim učincima njezina rada na hrvatske građane. Iskreno, baš i ne pratim njezin rad, osim što uhvatim na naslovnicama novina, tako da ne bih mogao komentirati. Ali znam na što ciljate i odgovorit ću vam vrlo jasno: hrvatski domoljub poštuje sve žrtve totalitarnih režima, iznad svega kosti svojih predaka, pa tako i kosti žrtava Križnoga puta. Niti jedna vlada, niti jedan zakon ne mogu zabraniti obljetnice kojima iskazujemo poštovanje prema njima, a pogotovo nam ne mogu određivati kakvu boju majice moramo odabrati. Da nije žalosno, bilo bi smiješno čime se bavi i koji su prioriteti pučke pravobraniteljice. Pitam se zna li gospođa Lora uopće čiji puk treba braniti.

Pravobraniteljica je zapravo stavila težište na pozdrav “Za dom spremni”. M. P. Thompson i dalje ga koristi u svojoj pjesmi “Čavoglave”, iako su mu zbog toga zabranjivali neke nastupe. Koji je vaš stav o pozdravu “Za dom spremni” i pjesmi “Čavoglave”?

Marko je domoljub, moj veliki prijatelj, dionik u stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske. Naravno da je uvijek spreman braniti domovinu. Daj, Bože, da nas je više takvih kao Marko.

Nitko ne sumnja u obol koji je Thompson dao u Domovinskom ratu, ali koje je vaše mišljenje o pozdravu “Za dom spremni”?

Pjesma je nastala u vrijeme najkrvavijeg rata za osamostaljenje Lijepe Naše. Mnoge moje suborce ta je pjesma “podizala” i “držala” u vrlo teškim ratnim trenucima. Zar itko misli da te trenutke trebamo zaboraviti? Ma gledajte, ta pjesma i taj pozdrav nemaju veze s ustašama i nekakvom “ustašizacijom”, isto kao što nema ni ova crna majica koju nosim, ni moje crne hlače, cipele, pa ni naša udruga. “Crne Mambe” devedesetih su utjerivale strah u kosti neprijatelju, bili smo spremni, znali smo braniti i obranili smo hrvatske domove. Trebamo li mijenjati svoje ime u “Bezbojne Mambe”? Danas nekome smeta riječ “crne” u nazivu naše udruge? Ja se samo nadam da će uskoro doći dan kada će svi koji prozivaju našeg Marka skupiti hrabrost i pogledati istini u oči te priznati da su svojim politikantskim istupima nanosili štetu Hrvatskoj u cjelini. I tražiti oprost. A samo Bog može oprostiti…

Oštro ste odgovorili… No, s obzirom na oštre austrijske zakone i javno istupanje pučke pravobraniteljice, koje će boje biti majica koju ćete nositi na nadolazećoj obljetnici Bleiburga?

Crna, naravno, s našim oznakama, oznakama Udruge “Crne Mambe”.

Gospodine Šafariću, zahvaljujem na vremenu koje ste nam posvetili i iskrenim odgovorima.

Tako i treba. Iskrenost i istina su oružje na našoj strani. Bog i Hrvati!