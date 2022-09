NIJE ZA OVO RATOVAO: ‘Moji sinovi su doktori, jedan je na baušteli u Njemačkoj. Ja sam zatvorio obrt’

Autor: Snježana Vučković

Dragun Kuna (65) bivši je poduzetnik i bivši hrvatski branitelj. Naš je redoviti čitatelj i kaže kako bi volio doživjeti pozitivne promjene u zemlji, “jer ne želi da mu se život svodi na ‘bivša’ iskustva”.

Kuna se sve do prošle godine bavio poduzetništvom, no zbog svoje dobi, nedostatka sluha državnog aparata, poticaja i svega što jedan ambiciozan obrtnik zaslužuje, odlučio se umiroviti:

Smatra da treba otvoriti prostor “malim ljudima”

“Bojim se da neću doživjeti trenutak u kojem će Hrvatska funkcionirati na svim razinama, ali ostat će mladi ljudi koji ne zaslužuju ovakvu atmosferu. Nemam čak niti posebnu ideju kako zemlju dovesti u red, ali to sada uistinu postaje nužno. Smatram da s uvođenjem reda treba započeti na nižim instancama, onim koje su dostupne nama, malim ljudima”.





Naš sugovornik kao primjer navodi javnu televiziju:

“Tamo se kreira javno mišljenje, a od ljudi se prave ovce. Ne znam zašto u emisiju Otvoreno ne bi, za promjenu, doveli predstavnike običnog, hrvatskog puka. Nekog obrtnika koji će iz prve ruke progovoriti o borbama kroz koje prolazi i to ne samo u želji za vlastitom zaradom, nego i širenjem posla kojim bi smanjio nezaposlenost. Nedostaje nam taj ‘vox populi'”.

Dragovoljac koji smatra da nam nitko nije dužan ništa dati, ali…

Dragun Kuna napominje kako ima 42 godine radnog staža, dragovoljac je Domovinskog rata i kao takav – nikada ništa nije tražio, niti dobio. Doduše, ne misli kako bi itko išta trebao dobivati bez zasluge, no nadovezuje se na premijera Plenkovića:

“Često ga čujemo da kaže kako nam ‘nešto dodjeljuje ili rapoređuje’. Ništa on nama ne daje, to je sve već naše i ljudi to moraju shvatiti. Nisam siguran hoće li narod progledati, jer ako nemaju ništa protiv da 85 000 ljudi prima minimalne mirovinemeđu kojima smo moja supruga i ja, onda im je valjda dobro.”

“Živimo u društvu u kojem je laž – normalna

Smatra i kako hrvatskom narodu nedostaje iskrenosti. Potrebno je, kaže, običnim ljudima otvoriti prostor na kojem bi bez straha vladajućima rekli “tko ste vi? Što to radite?”

“Živimo u društvu u kojem se laže, a to mi smeta. Bojim se da je afera u Ini samo načela Pandorinu kutiju. Ajmo otvoriti pitanja malverzacijama u šumama i vodama… Društvo nam se temelji na laži, mitu i korupciji”, zaključuje naš čitatelj koji smatra da “mali ljudi” zaslužuju svoj komadić medijskog prostora kako bi rekli barem dio onoga što im je na duši. A mi smo mu ga, evo, dali.