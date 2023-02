‘NIJE SE HTIO VJENČATI, ČEKAO JE KRAJ RATA!’ Odlazak legendarnog ‘Tigra’: ‘Čim bi ga zvali bez razmišljanja je odlazio, oni su mu postali najvažniji’

Autor: Dnevno.hr

Na današnji dan, 27. veljače 1994. godine, poginuo je jedan od heroja Domovinskog rata i 1. gardijske brigade “Tigrovi” Tihomir Bučarić.

Prošao je niz ratišta, od zapadne Slavonije preko Dubrovnika do Velebita. Nažalost završetak rata Tihomir nije dočekao, piše portal domovinskirat.hr, poginuo je nedaleko Senja. Posthumno mu je dodijeljen čin narednika.

Pokopan je na groblju u Jakuševcu, a 2017. godine u njegovom Mičevcu, gdje je živio, otkrivena je spomen-ploča njemu u spomen. “Tihomiru nije nedostajalo hrabrosti, a njegovi suborci izražavaju veliku zahvalnost na žrtvi koju je dao za svoju Domovinu”, izjavio je tom prigodom Ivan Haluga, predsjednik Udruge veterana domovinskog rata Mičevec.





Čekao je da završi rat

Biranim riječima o Tihomiru govorio je i čelnik veterana Tigrova, Ilija Vučemiloivć.

“Naš Tihomir je bio jedan od onih najboljih sinova koje je Domovina imala, koji, kada je bilo najteže nisu dvojili, nisu kalkulirali, odazvali su se pozivu domovine i branili svoju obitelj, svoj dom, domovinu i svoj narod. Nažalost, Tihomir i brojni drugi položili su i dali ono najviše, svoj život. Podnijeli su najveću žrtvu. Njegova obitelj je jednako tako ogroman obol dala“, rekao je Vučemilović.

Kakav je bio Tihomir bio mladić – mladić prisjetio se i njegov brat Željko. Kaže, vrijeme je provodio čitajući knjige, a povremeno je igrao nogomet.

“On je bio desetak godina stariji od mene i kao stariji brat uvijek me je čuvao. On je od malena živio s bakom u Mičevcu i brinuo se o njoj. Srednju školu nije završio. On je išao za strojobravara u ‘Prvomajsku’, ali je odustao, pa se zaposlio u Grafičkom zavodu Hrvatske. Netom prije Domovinskog rata on je odslužio vojni rok u JNA u Šapcu i Kragujevcu i kada se vratio odmah se uključio. Tu nedaleko nas je bila vojarna JNA ‘Maršalka’ i tamo je išao se ekipom braniti JNA da iziđe van.

Ubrzo se priključio ‘Tigrovima’ i oni su mu postali najvažniji. Čim bi ga zvali bez razmišljanja je odlazio. Iako je imao zaručnicu nije se htio vjenčati. Čekao je da završi rat.”, ispričao je za domovinskirat.hr.