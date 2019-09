NIJE IM DOVOLJNO ŠTO JE NATJERAO CIJELI KORPUS NA PREDAJU? Stipetić dobio trg, ali ‘glavne face’ nisu došle. Znate li zašto?

Autor: Snježana Vučković

Ogulinski trg je jučer po generalu HVA-a Petru Stipetiću dobio ime. Bio je to najljepši način da mu se njegov rodni grad oduži za sve što je učinio tijekom Domovinskog rata. No, čini se kako nemaju svi osjećaj duga prema velikom vojniku kojem se, između ostalih vojnih zasluga, u Oluji predao cijeli korpus srpske vojske. Jer na svečanom otvaranju trga s generalovim imenom – visoku dužnosnici poput ministra obrane nisu se pojavili…

Negiranje Stipetićevog djela nastavljeno i nakon smrti

Poznato je kako je pokojni general Stipetić bio politički nepotkupljiv. Njegova odlučnost u nakani da ga ne svojata niti jedna strana, njegova odluka da ne bude član Generalskog zbora kao i određeni stavovi o proslavama obljetnica Oluje, koštali su ga čak i izostanka minute šutnje u Saboru. Tada je Hrvatskom kružila vrlo zanimljiva teza kako je „činjenica da mu Sabor nije odao počast minutom šutnje, pokazatelj da je general bio pošten čovjek”… Ova teza uistinu sve govori o velikom vojniku Stipetiću, ali i o tome da se o saborskim zastupnicima nikada nije lošije mislilo.

Negiranje Stipetićevog djela nastavljeno je i godinu dana nakon njegove smrti, nedolaskom ministra obrane i načelnika glavnog stožera HV-a na otkrivanju ploče s imenom velikog generala na ogulinskom trgu.

Što ih je točno naljutilo?





Petra Stipetića se, nažalost posthumno, može nazvati „odbačenim generalom” koji u svojoj vojnoj karijeri nije povukao niti jedan krivi potez. Njegov najveći „grijeh” bio je taj što je u Hrvatsku vojsku pristupio iz JNA, iako nije jedini koji je na taj način stao u obranu domovine.

Osim toga, Petar Stipetić nije želio biti ničiji igrač. S njim nije mogla računati niti jedna politička stranka, a poznato je da, poput Ante Gotovine, nije želio biti članom Generalskog zbora koji je, unatoč tvrdnjama i obećanjima kako neće nikoga podupirati, od početka HDZ-u bio „vjetar u leđa”.

Stipetić na to nije pristajao. Smatrao je kako je ratom generalski posao završen, te kako pretjeranim isticanjem domoljubne, ratne priče – u javnosti dolazi do kontra efekta. Upravo zato, Stipetić je javno izjavljivao kako je obilježavanje Oluje iz godine u godinu bespotrebno, te kako bi sve imalo puno više smisla ako bi se ova vojna operacija u kojoj je upravo on briljirao slavila svake pete godine. Petru Stipetiću nije bilo jasno ni zašto se Knin inzistira kao mjesto proslave Oluje, „jer je riječ o simbolu pobjede, ali ne i gradu u kojem su se odvijale vojne operacije”. Upravo iz tog razloga, Stipetić u nekoliko navrata nije pozvan na obilježavanje obljetnice najveće vojne operacije.

Ovo mu nisu oprostili

Posljednji klin u Stipetićev lijes, saborski su zastupnici zabili kada su doznali da je pokojni general samo nekoliko dana prije moždanog udara pozvan u Savjet za branitelje SDP-a. Riječ je o unutarstranačkom tijelu koje će se baviti “promicanjem istine o Domovinskom ratu, integracijom branitelja u društvo te skrbi o društvenom status i zdravlju branitelja”. Iako je SDP u najvećoj mjeri računao upravo na Petra Stipetića, koji je trebao koordinirati između hrvatskih branitelja i te stranke, generalova bolest, pogoršanje stanja i smrt, zauvijek su zaustavili ovu suradnju. Ipak, nedovoljno kasno za stavljanja velikog generala na crnu listu „nepoželjnih” i nepodobnih”…

No, politika, Sabor i Vlada, naravno, nisu najbolji pokazatelj moralnih vrijednosti pa su tako ne odavanje počasti Petru Stipetiću kao i potpuno prešućivanje Generalskog zbora o smrti jednog od najvećih te njihova odluka da mu ne održe komemoraciju, ostali u blijedoj sjeni emotivnih oproštaja vojske, dragovoljaca, veterana i svih hrvatskih branitelja od čovjeka koji ih je vodio.

Isti ti nemoralni ljudi, nisu niti jučer nedostajali kada je Ogulin pločom na trgu za sva vremena ponosno urezao ime svoga sugrađanina. Samo su još jednom potvrdili sraman nedostatak uvažavanja čovjeka čiji je udio u oslobađanju Hrvatske uistinu vrijedan naklona.