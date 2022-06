NI DANAS NEMA ODŠTETE ZA ZLOČIN U BIZOVCU! Branitelj se prisjetio stravičnog raketiranja u kojemu je izgubio 11-godišnjeg brata

Autor: Dnevno.hr

Kako je Srbija dignula optužnicu protiv hrvatskih pilota zbog Petrovačke kolone, novinar i voditelj emisije “Bujica”, Velimir Bujanec, ugostio je hrvatskog dragovoljca Dalibora Cvetkovića. Cvetković je bio dobrovoljac Zbora narodne garde i pripadnik 106. brigade Hrvatske vojske, a tema razgovora bio je ratni zločin u Bizovcu, za koji se istaknulo kako nitko nije odgovarao niti je bilo optužnica. U tom je raketiranju središta grada od strane JNA avijacije, Cvetković bio teško ranjen, a život je izgubio njegov tada 11-godišnji brat Dragan.

“Kada se svake godine spominje nesretna djevojčica Aleksandra Zec, a dijete je dijete, nije mi jasno kako neko dijete, nečiji brat ili sestra vrijede više od drugog,” pita se javno Dalibor Cvetković: “U Hrvatskoj svi znaju za Aleksandru Zec, ali moj brat sigurno neće dobiti ni ulicu, ni kazališnu predstavu, a kamo li film! To je bio mrak u pola bijela dana! Detonacija me bacila 15-20 metara, čuo sam majku kako plače…Tražili smo gdje je mlađi brat… Direktno je pogođen i spaljen! Užasna scena! Dragan je otišao iz škole taj dan i rekao dečkima da pričekaju kad se vrati, da će im donijeti bombone na igralište i nikada ih nije donio”, rekao je Dragan kojemu su tijekom emisije zasuzile i oči. Dok je Dragan bio najmlađi, a Dalibor najstarije dijete te istaknuo kako ima još jednog brata Mirka koji je bio ozlijeđen u Oluji.

“Ne, nikakve odštete nema! Ne znam kako će bilo što pružiti zadovoljštinu mojoj majci. Ne znam… Nedavno su je kontaktirali iz Ureda za branitelje da bi se u skladu s nekim novim zakonom mogla dobiti neka ‘cifrica’, ako sam dobro zapamtio – od 800 kuna! Mojoj majci je to na granici onoga hoće li uopće prihvatiti ili ne… Često sama sebi spočitava kako nije ‘prodala’ svoje dijete. Nikakva novčana naknada, koju ionako nikada neće dobiti, majku ne može utješiti, ali neki osjećaj za pravdu mora postojati! Meni, ali i njoj sve ovo djeluje podcjenjivački!”, rekao je Cvetković komentirajući kako odštetu nije dobio ni ti od Hrvatske, niti od Srbije.





Vjeruje u Hrvatsku

U tom napadu, 07. studenog 1991. godine, sedam MIG-ova JNA teško su ranili 20 ljudi,a ubijeno je četvero civila te tri policajca. Cvetković navodi kako mu ni danas nije jasno zbog čega se napad dogodio. Bilu su udaljeni 20 kilometara od Osijeka, dakle dalje od prve crte bojišnice.

“Bio sam na dopustu i majku i malodobnog brata vodio u kupovinu, u robnu kuću. Netko je očito imao lošu namjeru i ciljao među civile! Nije to napravio neki pijani četnik, to je bio najmanje kapetan prve klase ili major, to su ljudi s fakultetima, s imenom i prezimenom. U meni se miješaju osjećaji razočaranja, srdžbe, tuge, nemoći, bijesa i ljutnje. Čemu sve to i zašto?! Mi se i danas teško nosimo s tom situacijom”, otkrio je Cvetković. Navodi kako se o tome u obitelji ne priča, a najteže je kada je Draganov rođendan ili obljetnica raketiranja. Sam Cvetković je u to vrijeme bio u JNA, ali je pobjegao tijekom stražarenja i pridružio se Zboru nacionalne garde bez saznanja roditelja i obitelji.

“Pokušavamo se baviti svojim poslom, svojim životima. Vjerujemo u ovu našu državu, iako se ona prema nama ne odnosi majčinski. Nije dovoljno što si Hrvat, moraš biti politički Hrvat”, zaključio je Cvetković navodeći kako on i brat i danas rade te ne primaju nikakvu braniteljsku mirovinu.