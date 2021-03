NEVJEROJATNO: DORH batinjanje nije tretirao kao ratni zločin! Sud u Srbiji prema takvima nema milosti

Autor: Snježana Vučković

Vijest o uhićenju 50-godišnjaka kojeg se tereti za mučenje i premlaćivanje Hrvata skrivenih u kući podruma vukovarskog Sajmišta, za Nikolu Kajkića koji je svojedobno radio na istraživanju zločina na Ovčari – nije bila iznenađenje.

DORH nije batinjanje tretirao kao ratni zločin

“Nisam iznenađen, poznajem ‘kapitalca’ koji je radio puno gora zvjerstva od ovoga čovjeka koji je uhićen. Pouzdano znam da je ubio puno više ljudi, a još je uvijek na slobodi”, kaže naš sugovornik i podsjeća:

“Kada sam izjavio da u Negoslavcima svaka druga kuća skriva ratnog zločinca, Dragana Jeckov me tužila”.

No, ono što za Kajkića jest iznenađenje, je priznavanje batinjanja i mučenja kao ratnog zločina. Sve do prije tri godine, kaže, Državno odvjetništvo taj zločin nije tretiralo kao “ratni zločin”:

"U vrijeme kada sam istraživao Ovčaru, morao sam se koordinirati sa DORH-om. Tražio sam naloge za uhićenje osoba za koje sam imao saznanja da su sudjelovali u batinjanju na Ovčari, Veleprometu i ostalim mučilištima po Vukovaru. Dostavio sam obdukcijske nalaze žrtava na kojima su bili vidljivi tragovi prebijanja i premlaćivanja, a obzirom da i sama Ženevska konvencija kaže da je zarobljenike i ranjenike zabranjeno tako tretirati, očekivao sam da DORH shvati kako je u pitanju ratni zločin. No, to se nije dogodilo."









Sud u Srbiji nema milosti za “batinaše”

Kajkić kaže kako se nakon ovog odbijanja suradnje, obratio višim instancama DORH-a, no oni su reagirali jednako i potpuno nezainteresirano za uhićenje ljudi koji su po Vukovaru tukli i mučili civile, ranjenike i zarobljenike. Taj stav DORH-a se, kaže, promijenio nakon njegovog obraćanja GDO 2018. godine.

S druge strane, Kajkić kao nevjerojatnu činjenicu navodi da sud u Beogradu nema milosti za takve zločince:

“Srbi su za batinjanje Hrvata u Lovasu i Ovčari donijeli 12 presuda o krivnji njihovih vojnika, a sude i za Sotin. I ne samo to… Zahvaljujući suradnji s Natašom Kandić, 24 obitelji žrtava Ovčare po prvostupanjskoj odluci njihovog suda dobit će naknadu i ta presuda postoji, samo se čeka da Apelacijski sud to i potvrdi. U tim presudama Srbija jasno izražava svoju krivnju za počinjene zločine u Hrvatskoj i to je nešto što se po prvi puta dogodilo od konca Domovinskog rata pa do danas.”