NEVIĐENO VERBALNO ‘ŠAMARANJE’! ĆIPE: ‘Kroz Zakon vam se provuklo 800 milicajaca SAO Krajine’

Autor: Snježana Vučković

Ne prestaje verbalno “šamaranje” između Stipe Mlinarića i Ministarstva hrvatskih branitelja oko Zakona o civilnim žrtvama Domovinskog rata.

Na žestoko priopćenje kojim se Ministarstvo hrvatskih branitelja referiralo na Mlinarića, saborski zastupnik iz redova Domovinskog pokreta uzvratio je istog dana:

“Gospodo, poručih vama iz Ministarstva i vašim sluganima koji me uspoređuju s Fredom Matićem, da zašiljite svoje uhljebničke olovke i odgovorite konkretno i argumentirano. Čitate li Vi uopće komentare običnih ljudi? Puno novaca trošimo na vas, ali su vam rezultati jednako loši kao i zakoni koje predlažete. Niste još riješili problem nestalih, logoraši nisu obeštećeni, niste digli invalidnine od 2000. godine, a samo kroz Zakon o hrvatskim braniteljima vam se “provuklo” 800 milicajaca SAO Krajine”, kaže Mlinarić na svom Facebook profilu.

“Tvrdite da će Zakon o civilnim žrtvama vrijediti samo za one koji imaju valjane papire. A što je s dokumentacijom koju je ishodio UNPROFOR? Jesu li to valjani dokumenti? I da, ako radite danonoćno, onda ispada da radite već 30 godina po 365 dana. To bi bilo 10.950 dana. Očito, dugo radite, uopće ne spavate, a ne razumijete biti. Usporedbe radi i moja veš-mašina može raditi danonoćno, ali je ishod bitan. Odmorite malo i razmislite, možete Vi to bolje”, zaključuje na kraju.