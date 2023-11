Neustrašivi Vukovarac četnicima psuje majku: ‘Ubijte me, ovo je moja zemlja’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Engleski dragovoljac Steve Gaunt koji je napustio svoj rodni Leeds kako bi se priključio obrani Hrvatske, u Domovinskom je ratu ostavio neizbrisiv trag.

Zahvaljujući njegovom prijateljstvu s pokojnim engleskim novinarom ITN-a Michaelom Nicholsonom koji je svojim snimkama također ostavio neizbrisiv trag, danas svjedočimo neobrađenim snimkama ratnog Vukovara.





Objavio neobrađene snimke

Naime, novinar je svoje snimke ustupio Gauntu, a on ih je objavio na svom YT kanalu.

Materijal koji je objavio Steve Gaunt sastoji se od tri video zapisa od kojih je svaki u trajanju od pola sata.

Sve tri snimke nastale su na sam dan pada Vukovara, a ova koju objavljujemo pokazuje odlazeću kolonu napaćenih Hrvata. Osim što video svjedoči o dugačkoj koloni uplakanih i očajnih staraca, žena i djece, iz njega doznajemo o gnjevu i prkosu pojedinih Hrvata koji se pred četnicima nisu libili reći ono što misle, iako su gledali smrti u oči.

“Snimaj, je*em ti majku!”

Jedan od takvih Vukovaraca u silini bijesa, razočarenja i očaja, ne mareći za svoj život na sav glas govorio je ono što mu je na duši.

“Je*em vam majku.. Snimaj, je*em ti majku. Ubij me, ajde! Ovo je moja zemlja! Što me izgoniš? Ubij me, jebemti. UBIJ ME! Ja sam ’57. služio armiju… Nemoj me iz moje zemlje izgoniti! UBIJ ME”, viče na sav glas dok ga drugi upozoravaju da ne pravi probleme. Žene oko njega glasno plaču, nariču i pitaju se “Bože, ima li te”…