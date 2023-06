NEUSTRAŠIVA SRPKINJA HRVATIMA OTVARA OČI! Kako nam je ovo promaklo? ‘Kazna Frenkiju i Jovici je nebitna, dogodilo se nešto veće’

Autor: Snježana Vučković

Nataša Kandić, neustrašiva je srpska aktivistica koja ondašnjem, Miloševićevom režimu nije bila osobito draga, a niti današnjem Vučićevom.

Kandić kao bivša izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo i aktualna koordinatorica u Rekom-u sve prilike i događaje iz proteklog rata ima “u malom prstu”. I danas neumorno i prilično odvažno komentira sve aktualnosti vezano za ratne zločine, manjak suočavanja sa posljedicama koje je rat izazvao, te žrtve i njihove obitelji koje i danas osjećaju teret nepravde.

“Dokazana je krivnja visokim dužnosnicima institucija Srbije i to je za Hrvatsku najvažnije!”

Sada je s nama podijelila dojmove o povećanju zatvorske kazne bivšim čelnicima Službe državne sigurnosti Srbije Jovici Stanišiću i Frenkiju Simatoviću na koje Kandić već desetljećima upire prstom uz tvrdnju da je riječ o najvećim krivcima za sva krvava zbivanja koja su 90-tih obilježila Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu:





“Ovo povećanje kazne je beznačajno u odnosu na količinu krivnje koju snosi ovaj dvojac. Može se, doduše, osjetiti mala satisfakcija, no za Hrvatsku je puno značajnije to što su Simatović i Stanišić osuđeni za zločinački poduhvat. To je bitno. Da pojasnim, nije toliko važno to što su dovedeni u neposrednu vezu sa zločinom za koji su sada kažnjeni, nego činjenica da su njih dvojica kao visoki predstavnici institucija Srbije bili tim koji je želio trajno i nasilno ukloniti nesrpsko stanovništvo s hrvatskog teritorija koji su si zacrtali i to je sada sudski, po prvi put dokazano. Sve do sada, srbijanske institucije su nijekale uplitanje u rat. Istu stvar su napravili i u BiH”.

Pripadnici Škorpiona, Crvenih beretki i Arkanove garde žive normalnim životima. A ne bi smjeli…

Nataša Kandić se boji da pomalo “blijedi svijest” o količini krivnje osuđenih Simatovića i Stanišića:

“Tijekom rata na ovim se prostorima dogodilo bezbroj zločina, a veliki broj počinile su postrojbe koje su osnovali njih dvojica. Arkanova garda, Škorpioni, Crvene beretke, sve su to ljudi do kojih je moguće doći na vro jednostavan način. Ako se samo sjetimo snimke Škorpiona koji strijeljaju mlade Bošnjake u Srebrenici, tada znamo koliku vrijednost ima taj zapis jer niti u jednoj presudi nije odigrao krunsku presudu kao u tom slučaju. Jednako tako, ne bi trebao biti problem pregledati ratne snimke obilježavanja Crvenih beretki gdje se jasno vide i zapovjednici ljudi koji su počinili te zločine. Ovom presudom je jasno rečeno da je ta jedinica odgovorna za strijeljanje Bošnjaka, pa nije jasno zašto se ljudi sa snimke ne privedu jer oni danas žive normalne, građanske živote. U javnosti ih nema, ali nisu nedostupni.”

Sve manje želje za pravdom: “Pravosudna tijela se ponašaju kao službenici, rade tromo i nije im stalo”

Nataša Kandić smatra kako je zbog protoka vremena, želja za pravdom sve dalja:

“Objektivno, kao da više nikome nije stalo. Zadovoljava se forma dizanja optužnica protiv ljudi koji su uglavnom u odsustvu, a pravosudne institucije se ponašaju kao da rade službenički posao, bez imalo želje za pravdom koje žrtve zaslužuju i kaznom koju zaslužuju počinitelji. Sve je to vrlo tromo i rekla bih – rezultat nedostatka suradnje. Kod nas u Srbiji, recimo, vijest o ovoj presudi prošla je gotovo nezamijećeno. Pretekla ju je vijest o prosvjedima, a to znači da ljudi sve manje misle o prošlosti i sve su više u sadašnjosti.”