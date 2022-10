NEUNIŠTIVI ‘BLACK PAUL’! Britanski dragovoljac tri puta ranjen u Hrvatskoj nastradao i u Ukrajini

Autor: Snježana Vučković

Britanac Paul Ogilvie bio je pripadnik 5. gardijske brigade, a tijekom Domovinskog rata u kojem je bio na različitim bojišnicama u Karlovcu, Kupresu, Mostaru i Posavini, ranjen je tri puta.

Ogilvie, koji je zbog tamne puti poznatiji kao “Black Paul”, kao dragovoljac odslužio je svih pet godina u Hrvatskoj vojsci, a unatoč ranjavanjima i činjenici da više nije mlad, otišao je braniti slobodu ukrajinskog naroda.

Nažalost, po pisanju stranice Zahvala stranim dragovoljcima Domovinskog rata, Paul je i u Ukrajini nastradao:





“Nakon snažne detonacije, pritom uz puno sreće jer rusko topništvo i dronovi odradili su ubojit napad, Paul je zadobio dvostruki otvoreni prijelom desne potkoljenice. Ipak, Paulova rehabilitacija dobro napreduje. Rana je skroz zatvorena, no fiksator na desnoj nozi će nositi još određeno vrijeme. Naravno, situacija u bolnici nije sjajna, uostalom rat je, no Paul je vrlo optimističan i njegov plan je nakon rehabilitacije vratiti se na dužnost i pomoći ukrajinskim borcima do ostvarenja konačnog cilja”.

Nizozemac Ray, dragovoljac i humanitarac

Dodaju i kako je nizozemski dragovoljac Raymond van der Linden koji je dao veliki obol u Domovinskom ratu, jednako tako srčano angažiran oko pomoći ukrajinskom narodu. Upravo preko njega može se pomoći Paulu jer je Ray do sada odradio desetak prijevoza humanitarne pomoći do Kijeva, a on je i autor fotografije ozlijeđenog Britanca.