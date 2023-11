Nema šanse da ovaj čovjek pusti Šimpragu u Škabrnju: Prezire kada ga pitaju ‘zašto’

Autor: Snježana Vučković

Prošle godine na obljetnicu stradanja Škabrnje, dio mještana okrenuo je leđa izaslanstvu Vlade u kojem je bila predstavnica SDSS-a Anja Šimpraga. Ove godine peticijom prikupljaju potpise kako bi spriječili da itko iz SDSS-a uopće dođe u Škabrnju jer lani su, kažu, prevareni.

Iako im je premijer Andrej Plenković prošle godine obećao kako predstavnici ove stranke na obilježavanje neće doći, on ih je, tvrde, “pod okriljem noći ipak doveo u Škabrnju”. Sada potpisima pokušavaju spriječiti isti scenarij, a peticiju su, doznajemo, potpisali brojni mještani.





Ratni zapovjednik Škabrnje: “Potpisao sam i u ime onih kojih nema”

“Moja obitelj i ja smo smjesta potpisali peticiju… Točnije rečeno, ono što je ostalo od moje obitelji nakon masakra. Potpisao sam u ime onih kojih više nema. U ime mojih ubijenih civilnih sumještana, članova obitelji i mojih stradalih vojnika”, kaže nam ratni zapovjednik Škabrnje i član Domovinskog pokreta Marko Miljanić.

On dodaje kako je suvišno objašnjavati zašto su odlučili peticijom zabraniti ponovni dolazak Anji Šimpragi:

“Sada me novinari nazivaju i pitaju me za razloge peticije. Zar zaista trebam objašnjavati? Zar zaista, nakon toliko godina, postoji netko kome nije jasno što se u Škabrnji dogodilo i tko je to učinio? Također, nisam sretan kada se o stradavanju Škabrnjana govori samo u kontekstu 18. studenog. To je bio samo završni udarac. Moji vojnici i sumještani ginuli su i prije, i poslije pada.”

Miljanić od Plenkovića očekuje “ljudskost”

Miljanić kaže kako će potpisanu peticiju dobiti svi mediji i sve relevantne državne institucije, uključujući predjsedničku:

“Nadam se da će premijer imati toliko ljudskosti i ispoštovati želju nas koji smo preživjeli da SDSS-ovci ne dolaze. Toliko poštenja i razumjevanja valjda imaju”.

Peticiju je potpisao i najmlađi stradalnik Škabrnje Angelo Žilić kojem je teško vjerovati da nitko iz SDSS-a nikada ne osuđuje sve one koji po dalmatinskoj regiji i zadarskoj okolici skidaju i pale zastave, veličaju takozvanu SAO Krajinu i uništavaju spomenike palih heroja iz Domovinskog rata:

Najmlađi stradalnik ne prašta

“Tražiti oprost a i dalje biti u stranci koja ima četnički predznak i koja štiti sve ono što je uništavalo moju i našu domovinu je još jedna politička licemjernost koja kod nas Škabrnjana neće i ne smije proći. Upravo iz ovih razloga poručujem Plenkoviću i svima onima koji na silu žele da mi Škabrnjani oprostimo i zaboravimo onima koji su nas ubijali – to se neće dogoditi. Neće se dogoditi sve dok zločinci ne budu kažnjeni onako kako zaslužuju, dok postoji neiskrenost u traženju oprosta i dok je oprost politički motiviran i sve dok mi Škabrnjani ne dobijemo ratnu odštetu za pretrpljeno uništenje i opljačkano selo.”