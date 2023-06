Ne prestaje skidanje hrvatskih zastava! ‘Jarbol je doslovno prepiljen, imamo određene sumnje…’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

U Ostrovici, mjestu koje pripada općini Lišane Ostrovički, ponovno je skinut i odnesen hrvatski barjak.

No, za razliku od 2014. godine, ovoga puta jarbol je doslovno prepiljen i otuđen zajedno sa hrvatskom trobojnicom.

Prepiljeni jarbol nestao zajedno sa zastavom

Novoosnovana braniteljska udruga toga mjesta, ovoga puta ništa nije htjela prepustiti slučaju, pa je događaj prijavljen policiji.





Policija je mogla samo konstatirati kako je nepoznati počinitelj otuđio zastavu Republike Hrvatske zajedno s pripadajućim nosačem.

Hrvatski mještani Lišana Ostrovičkih iznimno su razočarani ovim događajem. O tome kojim se povodom zastava našla na ovome mjestu i imaju li pretpostavke kome bi smetala, kazali su nam:

Mještani: Ovo nije prvi put

“Na brdu Mačkov kamen (kamen sv. Antuna) već tradicionalno 13. lipnja na sv. Antuna stavljamo zastavu, a unazad par godina držimo je sve do Oluje. Naše je mjesto ’91. prošlo veliku patnju, a mnogima je nepoznato da su upravo ovdje pale prve granate u Domovinskom ratu pri čemu je mjesto devastirano a bilo je i smrtno stradalih. Međutim, sa skidanjem zastave prvi puta smo se suočili 2014. godine kada je od zastave dugačke četiri metra, kod crkve pronađen samo komadić.”

Ove godine, još veći šok. Nestao je barjak zajedno sa prepiljenim jarbolom:

“Otpiljen je pilom nakon četiri, pet dana i smatramo da to nije slučajnost. Mi se zaista trudimo imati dobar suživot sa lokalnim Srbima iz mjesta i u nikoga od njih ne upiremo prst. Doduše, imamo određene sumnje prema određenoj osobi iz susjednog mjesta, no to će istražiti policija”, kaže tamošnji predsjednik udruge branitelja i dodaje:

Ne daju se: Ponovno razvili hrvatski barjak

“Udruga je ove godine odlučila reagirati… Ja kao bivši “Tigar” sam prvog dana Oluje stao na ‘paštetu’ i kao takav nisam pobornik incidenata. Žao mi je zbog ovakvih događaja jer sam se vratio u svoje mjesto s obitelji i ovdje pokušavamo izgraditi dostojanstven život. Međutim, nekome i dalje nije do mira i suživota.”









Unatoč svemu, branitelji nisu posustali. Njih više od stotinjak okupilo se u Ostrovici i na brdu Mačkov kamen razvili drugi jarbol i hrvatsku zastavu, a sa događaja su nam poslali uistinu impresivne fotografije.