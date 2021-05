NAZVAO SE ‘SRPSKI ADOLF’: Krvnik iz Brčkog priznao da je ubio više od 80 ljudi. Metode likvidacije bile su stravične

Autor: Snježana Vučković

Stanovnici Brčkog muslimanske i hrvatske nacionalnosti, ratnih su godina u BiH proživljavali istrebljenje najgore vrste.

Zatočeni civili su od strane srpske paravojske ubijani, mučeni, zlostavljani, premlaćivani i zlostavljani na izrazito ponižavajuće načine, a najtežu kalvariju proživljavali su upravo u ovo vrijeme, sredinom svibnja 1992. godine.

Dolazak “srpskog Adolfa” u Brčko

Njihovi životi u to vrijeme nisu imali nikakvu vrijednost, a njima je gospodario i odlučivao zapovjednik logora “Luka”, Goran Jelisić – zloglasni “srpski Adolf”. Jelisić je iz rodne Bijeljine u Brčko došao 01. svibnja 1992. godine i tu je dužnost obnašao do kraja mjeseca. To je ujedno i najkrvaviji mjesec koji Brčko pamti jer je Jelisić koji je, kako je sam kazao, “U Brčko došao samo kako bi pobio što više muslimana”, uistinu to i učinio.

“Srpski Adolf” je u vrijeme zapovijedanja logorom ubio toliko ljudi da se za njega govorilo kako “iza njega ostaje krvava Sava”. Preživjeli su ga tako opisivali jer je od žrtava tražio da polože glavu na metalnu rešetku kanalizacijskog šahta koji se ulijeva u Savu, kako bi nakon zločina trebali očistiti što manje tragova. Njegova optužnica bilježi likvidacije iz dana u dan.

Ubijenima se ne zna broj

“U svibnju 1992, Goran Jelisić, s namjerom da uništi veći ili znatni dio bosanskog muslimanskog naroda kao nacionalne, etničke ili vjerske grupe, sistematski je ubijao muslimanske zatočenike unutar autobusnog poduzeća “Laser”, stanice policije Brčko i u logoru Luka. Predstavljao se kao “srpski Adolf”, govorio da je došao u Brčko ubijati Muslimane i često davao na znanje muslimanskim zatočenicima i ostalima koliko je Muslimana ubio. Osim što je ubio nebrojene zatočenike čiji identitet nije poznat, Jelisić je naredio da se ubiju ili je osobno ubijao žrtve”, stoji u arhivi haškog tribunala.

“Dana 5. ili 6. svibnja 1992, Goran Jelisić je u pratnji više vojnika ušao u zgradu autobusnog poduzeća “Laser” u Brčkom i rekao zatočenicima da je on “srpski Adolf”. Izveo je iz zgrade muslimanskog zatočenika Kemala Sulejmanovića, poznatog i kao Kemo, pucao u njega i ubio ga.”

“Oko 6. ili 7. svibnja 1992, Goran Jelisić otišao je s nepoznatim zatočenikom niz ulicu u blizini policijske stanice u Brčkom, te mu je tada pucao u glavu iz pištolja “Škorpion”‘

“Oko 7. svibnja 1992, Goran Jelisić je pištoljem “Škorpion” pucao i ubio Hasana Jašarevića, muslimanskog zatočenika koji je pobjegao iz policijske stanice Brčko. Istoga dana, izišao je iz policijske stanice Brčko sa mladićem iz okolice Šinteraja, čiji identitet nije poznat. Sa mladićem se udaljio od policijske stanice do mjesta gdje je na mladića pucano i gdje je ubijen.”









“Oko 7. svibnja 1992. izveo je muslimanskog zatočenika Ahmeta Hodžića (poznatog i kao Papa), vođu brčanskog ogranka SDA (muslimanska politička stranka), rekao mu da sada posljednji put gleda svoj grad i ubio ga na istom mjestu na kojem je ubio mladića iz Šinteraja.

Ubijao pred kamerama

U narednim danima “Srpski Adolf” iz škorpiona je ubio Amira Novalića, Seada Ćerimagića, Jasminka Čumurovića, braću Husu i Smajila Zahirovića, lopatom do smrti zatukao Nazu Bukvić koju je ispitivao o aktivnostima njezinog brata, da bi nakon toga likvidirao i njezinog oca Muharema Ahmetovića i tako u nedogled…

Ovaj se krvnik nije libio ubijati niti pred kamerama, pa je tako upravo on osvanuo na fotografiji koja je obišla svijet i koja je dobila uglednu nagradu World Press Photo. Riječ je o seriji fotografija na kojima odvodi zatočenika i ubija ga na ulici.

Priznao da je ubio više od 80 ljudi

“Srpski Adolf” Goran Jelisić, za ratni je zločin osuđen na 40 godina zatvora. Uporan je u svojoj želji za prijevremenim oslobađanjem, no sud u Haagu je neumoljiv i u ožujku ove godine njegov je zahtjev po drugi put odbijen. Sud je ocijenio da su Jelisićevi zločini “izuzetno teški i odvratni” i da su šokirali čovječanstvo.









Predsjednik Haškog tribunala Claude Jorda je istakao da se Jelisić svojim žrtvama predstavljao kao Srpski Adolf i da je na prvom pojavljivanju pred sudom u siječnju 1998. godine naveo da mu je nadimak Adolf, kao i da je govorio da je u Brčko došao ubijati bosanske muslimane, Bošnjake, da se time ponosio i da se često hvalio brojem ubijenih. Priznao je da je ubio više od 80 ljudi, iako mu je suđeno samo za ubojstva 13 Bošnjaka.

Video je uznemirujućeg sadržaja!