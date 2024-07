Naser Orić: ‘Nisam zaprijetio da će srpski vojnici izaći u sanducima’

Autor: S.V.

Pripadnici Vojske Srbije imali su svečani defile kroz Prijedor 7. srpnja uoči obilježavanja 82. godine od bitke na Kozari, javila je entitetska Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

Ovaj medij navodi kako se radi o pitomcima i starješinama Vojne akademije u Beogradu, a zbog ulaska srpske vojske na teritorij Bosne i Hercegovine po toj su zemlji uslijedile brojne reakcije.

Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine odgovornog za pitanje obrane i vanjske politike, kazao je da se “mora odmah utvrditi tko je dozvolio da Vojska Srbije uđe na teritorij države BiH”, a ovaj je čin nazvao “klasičnim aktom agresije”.

Naser Orić demantirao prijetnju Srbima

Ipak, zbog ovoga događaja u žiži javnosti našao se najpoznatiji bošnjački vojnik, Naser Orić. Jedan tamošnji medij prenio je njegovu navodnu reakciju na dolazak srpske vojske u BiH, međutim, on je to danas vrlo ljutito demnatirao.

“Portal Crna Hronika je objavio da sam navodno izjavio da ‘ako se u roku od pola sata ne povuku da će otići u sanducima’. Želim reći da je to čista izmišljotina, da je to gnjusna laž. Taj portal ‘pakira’ već duže vrijeme neistine i laži o meni , pa ovim putem to oštro demantiram i odbacujem”, kazao je zapovjednik obrane Srebrenice bivši zapovjednik 28. divizije Armije RBiH za Avaz.









Dodao je i da on nije ministar obrane BiH, niti Visoki predstavnik, niti je zapovjednik NATO snaga, nego običan građanin koji nema pravo na reakciju: “Ovim pitanjima trebaju se baviti institucije, a ne Naser Orić”, kazao je.