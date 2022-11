‘NA*IJEM VAS NA…!’ Culej ljut kao ris: Stigla mu neugodna pošta sa suda

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Saborski zastupnik i hrvatski branitelj Stevo Culej u rujnu ove godine oslobođen je optužbe za organiziranje pobune i izazivanje nereda prilikom razbijanja ćiriličnih ploča 2013. godine u Vukovaru, zbog čega mu je prijetila zatvorska kazna do čak pet godina zatvora.

Podsjetimo, oslobađajuću odluku donijela je sutkinja Općinskog suda u Vukovaru Ankica Sabo uz objašnjenje da optužnica nema elemenata izazivanja spomenutog kaznenog djela.

Nakon gotovo desetogodišnjeg sudskog procesa, Culej je tada pobjedonosno izjavio:





Stigla žalba na oslobađajuću presudu

“Znao sam od prvoga dana da nisam kriv. To se i dokazalo tijekom postupka u kojem je moja obrana iznijela mnogo dokaza, a ključni su bili i iskazi 20-ak svjedoka, građana Vukovara, ali i policajaca”.

No, čini se kako njegova bezbrižnost nije dugo trajala. Naime, Općinsko državno odvjetništvo uložilo je žalbu protiv oslobađajuće presude Stevi Culeju, a on to nije najbolje prihvatio:

“Na moju se presudu žale, a na oslobađajuću presudu u odsutnosti komandanta štaba T.O. Borova Sela, Radenka Alavnje se nisu žalili- Nabijem vas na…!”, kratko je komentirao na svom Facebook profilu.