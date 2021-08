MUSLIMANI PROTIV MUSLIMANA! PAD KLADUŠE: Kraj najintrigantnijeg sukoba u BiH

Autor: S.V.

Na današnji dan, 21. kolovoza 1994., snage Armije BiH osvojile su Veliku Kladušu. Time je okončana samo jedna od epizoda najintrigantnijeg sukoba u ratu na području Bosne i Hercegovine.

Naime, objašnjava povjesničar Tomislav Šulj za portal Crne mambe, pod vodstvom nezadovoljnog Fikreta Abdića u Kladuši je tijekom rujna 1993. proglašena Autonomna pokrajina Zapadna Bosna, koju je mjesec dana poslije priznala i neprijateljska Republika Srpska te proglasila trajni mir.

Ova Abdićeva tvorevina je, a to je posebno zanimljivo, postigla mirovni sporazum i s Republikom Hrvatskom.

Abdić postigao sporazum sa Srbima i Hrvatima, ali…

Odmetnuta pokrajina odmah ulazi u otvoren sukob s Armijom BiH, koji je intenzivno trajao do osvajanja Kladuše u kolovoškoj operaciji “Pauk”. No, zapravo je to bio konačan uspjeh mnogo važnije obavještajne operacije “Tigar”.

Operacija „Tigar“ pokrenuta je još početkom 1994. kada je zapovjednik 502. Viteške brigade Hamdija Abdić – Tigar diskreditiran i smijenjen s dužnosti zapovjednika brigade. On se uskoro sastao u Kladuši s Fikretom Abdićem kojega je uvjerio da uz sebe ima jezgru odanih vojnika i velik broj nezadovoljnika u okruženom Bihaću koje može okrenuti protiv politike Sarajeva i prikloniti odmetnutoj pokrajini.

Abdić je prihvatio plan i preko Vojske republike srpske i Vojske srpske krajine, uz pomoć snaga UN-a, s okupiranih područja Hrvatske, prokrijumčario znatne količine oružja u Bihać. Za to vrijeme, navodni pobunjenici fingirali su ulične borbe u Bihaću, te su srpski mediji već prenosili vijesti o padu grada i pripojenju Abdićevoj tvorevini.

Ipak, dogodilo se obrnuto. Netom naoružane snage Armije BiH, pokrenule su protunapad i prvo osvojile mjesto Pećigrad i predgrađa Kladuše čime su zaplijenili nove velike količine naoružanja i pridobile na svoju stranu velik broj Abdićevih boraca.

Vrlo brzo osvojena je Kladuša što je rezultiralo velikom izbjegličkom krizom; više od 30 tisuća ljudi pobjeglo je u Republiku Hrvatsku.









Sukobi su poslije nastavljeni, Kladuša je uz pomoć srpskih vojski iznova došla pod kontrolu Fikreta Abdića, a konačan kraj autonomne pokrajine Zapadna Bosna slijedio je tek oslobodilačkom operacijom Oluja.