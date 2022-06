MORH ZAPOŠLJAVA 45 LJUDI! Traže se elektromehaničari, liječnici, pravnici, veterinari, meteorolozi…

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javni natječaj kojim u službu prima čak 45 kandidata za časnike i časnice!

MORH potražuje brojne kadrove za različita zanimanja, pa tako primjerice zapošljava do 14 doktora medicine ili specijalista medicine grana, kao i jednog doktora veterinarske medicine čije bi radno mjesto bilo u Kninu.

Od veterinara do elektromehaničara!

Također se mogu prijaviti do 4 kandidata za popunu tehničke službe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem strojarstva, elektrotehnike, zrakoplovnog inženjerstva, održavanje zrakoplova, telekomunikacije, računarstva…





Traže se do 4 magistra prava, do 3 magistra psihologije, do 2 kandidata sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem geodezije ili geoinformatike ili geologije s mjestom rada u Velikoj Buni, kao i jedan meteorolog!

Potrebno je i do 16 kiber/IT stručnjaka, kao i brojni inženjeri i tehnolozi, no za sve kandidate vrijede isti uvjeti, no osnovni je da do kraja 2022. navršavaju najviše 30 godina života (Dobno ograničenje se ne odnosi na kandidate koji su doktori medicine, odnosno moraju biti vojni obveznici.)

Čak i ako nisu vojno osposobljeni

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni u kolovozu 2022. godine na dragovoljno vojno osposobljavanje. Odabrani kandidati za časnike/časnice bit će upućeni na Temeljnu časničku izobrazbu u rujnu 2022. godine. Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost.

Sve detalje o uvjetima i prijavama u časničku službu možete pronaći na OVOM linku.