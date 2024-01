Traže se vojni piloti, a legendarni Selak upozorava: ‘Ne javljajte se ako nemate tu osobinu’

Autor: Snježana Vučković

U MORH-u su raspisana su dva natječaja za prijam u kadetsku službu za vojne pilote i vojnu kontrolu zračnog prometa na Sveučilište u Zagrebu. Naime, prima se ukupno 26 kandidata za kadetsku službu od čega 20 vojnih pilota i šest vojnih kontrolora zračnog prometa.

Zanimljivo je da je Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavila popis deset najtraženijih studija među maturantima za upis studija u akademskoj godini 2022./2023 pri čemu je Preddiplomski sveučilišni studij Aeronautika – modul vojni pilot zauzeo je visoko peto mjesto.

Za studij Aeronautika – modul vojni pilot kvota je bio 15 studenata, a do tada ga je kao prvi izbor navelo 60 studenata. Ukupno je 119 učenika studij Aeronautika navelo kao jedan od izbora, a omjer prvih izbora i kvote je četiri. O velikom interesu hrvatskih maturanata za zanimanjem vojnog pilota, pričali smo sa legendarnim ratnim pilotom Ivanom Selakom koji im daje podršku, ali ih svakako upozorava na realnost:

“Za pilota moraš biti ‘malo lud'”

“Mladi najprije trebaju znati da za zanimanje vojnog pilota kojeg očekuje možebitno ratno djelovanje, jednostavno moraš biti, da to tako kažem, ‘malo drugačija osoba’. Ljubav prema adrenalinu je jedan od glavnih pogona, a znamo da su ovisnici o adrenalinu okarakterizirani kao ‘pomalo ludi’, kaže nam i dodaje:

“Takav ne postaješ vremenom, nego se takav rađaš, pa prema tome, ako budući polaznici Aeronautike nemaju tu osobinu, ne bih im preporučio to zanimanje. Razgovarao sam sa brojnim američkim, izraelskim, ruskim i mnogim ostalim pilotima. Veliki broj njih uspješno završi to zanimanje, no u ratu ih je upotrebljivo najviše 60 posto. Želim reći, potrebno je dobro razmisliti prije upisa, jer život nije ‘Top gun’, niti ‘ray ban’. Stvarnost je puno surovija”.









“I besplatno bih bio pilot”

Selak ističe kako na ovo zanimanje gleda isključivo iz pozicije ratnog pilota, a zbog svoga zanimanja, kaže, nikada nije požalio: “Kada bih mogao, sve bih ponovio isto. Ako mene pitate, to je nabolje zanimanje na svijetu i ja bih ga, kada bi trebalo – radio i besplatno”.

Podsjetimo, Ivan Selak zlatnim se slovima upisao u hrvatsku povijest kada je 1992. godine izvršio prelet zrakoplovom MiG 21 iz sastava Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva u Hrvatsku. Tim izuzetno hrabrim potezom Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu je osigurao borbeni zrakoplov koji je kasnije, zbog tadašnjih ratnih zbivanja, prozvan “Osvetnik Dubrovnika”.