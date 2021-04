MOLIO JE ZA ŽIVOT, ALI ARKANOVCI SU GA UBILI! Fotograf: ‘Nisam mu mogao pomoći’

Autor: Snježana Vučković

Na današnji dan 1992. u BiH je počeo rat. I točno na današnji dan, Arkan je sa svojim “Tigrovima” nahrupio u Bijeljinu u kojem su počinili zločin nad civilima kakav se ne pamti.

Krvavi dan u Bijeljini

Bošnjaci iz toga grada, potpuno nespremni na krvavi događaj i bez ikakvih najava i crnih slutnji, 02. travnja 1992. krenuli su na posao, a njihova djeca u školu. Istoga dana, u Bijeljini se našao i jedan od najcijenjenijih svjetskih fotografa Ron Haviv koji također nije slutio da će upravo toga dana ovjekovječiti masakr sasvim slučajno odabranih civila, a čije će fotografije obići svijet.

Haviv, koji je tražio osobno od Arkana da prati njegove vojnike u pohodu, osim fotografije na kojoj jedan pripadnik Tigrova nogom šuta već ubijenu ženu, imao je tu nesreću i da svjedoči odvođenju Hajrusha Ziberija (24), Albanca koji je bio zaposlen u Bijeljini i koji se oženio tri mjeseca prije nego što je ubijen. Nesretni mladić toga je jutra krenuo na posao, no nije nikada došao na odredište.

“Molio je za pomoć”

“Sreo sam ga u bijeljinskoj džamiji. Tigrovi su mi ga pokazali, rekli mi da je kosovski Albanac i pokazali mi njegovu osobnu kartu. Nakon što su ubili četiri civila, iz džamije su izveli Hajrusha i vodili ga prema njihovom sjedištu. Arkanovi Tigrovi sa ga gurnuli prema zemlji i tad sam ga fotografirao. Podigao je ruku i gledao u mene tražeći pomoć. Vojnici su u rukama držali nekoliko pištolja tvrdeći da su pripadali Hajrushu i da su ga zbog toga uhitili”, prisjetio se Haviv za Klix.ba.

Nakon što su ga uveli u kuću gdje je bilo sjedište Arkanovih Tigrova, Hajrush je uspio izaći kroz prozor.









“Stajao mi je pred nogama. Tigrovi su ga poljevali vodom i govorili kako ga krste. Nakon toga su ga ponovo odveli u kuću”, kaže američki fotograf čije su fotografije etničkog čišćenja iz Bijeljine obišle svijet i koje su korištene u Haškom tribunalu.

Tijelo pronađeno u Savi

“Fotografija i moja nemogućnost da mu pomognem proganjaju me do danas. Saznanje o njemu i njegovoj obitelji podsjećaju me na to koliko je rat bio nepotreban. U ovom trenutku moje misli su sa njegovom obitelji kao i svima onima koji su izgubili nekoga u ratu”. kazao je nagrađivani fotoreporter.

Hajrushevo tijelo pronađeno je u Savi 4. svibnja 1992. godine. Pokopan je kao N. N. osoba. DNK analizom je identificiran u Visokom, nakon čega su njegovi posmrtni ostaci prebačeni u njegovo rodno selo u Makedoniji 19. rujna 2004. godine gdje je i sahranjen.