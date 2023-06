Mojmira se nije mogla prestati smijati Rojsu: ‘Nisam izbačen, ne ide to ‘priko kolina’

Hrvatski general Ljubo Ćesić Rojs bio je apsolutno gost iznenađenja Mojmire Pastorčić koja ga je ugostila u RTL Direktu.

Povod ovoga gostovanja, jasno, bio je izbacivanje Rojsa iz Hrvatskog generalskog zbora, a voditeljica je očekivala i odgovor na pitanje: zbog čega je Rojs generale iz ove udruge nazvao “gemišt bojnom”:

“Nisam izbačen, to ne pije vode”

“Ja nisam izbačen. Nisu se držali pravila Statuta i ja tu odluku ne priznajem! To ne pije vode, ne ide ‘priko kolina’. Ja i kum Krešić smo bili previše dobri pune 32 godine, ali sada znam da je to čovjek sa dva lica. Nije se držao Statuta, ali… Koga je uopće briga za Hrvatski generalski zbor? Kao da je koga briga tko je predsjednik. Ali, evo, mene mnogi guraju, ali ja ću izaći kad ja odlučim i to će biti uragan.”





Govoreći o njegovom političkom iskustvu, Rojs je neposredno najavio i povratak u politiku, ali “bez Pupovca”:

Najavio “uragan” u Saboru

“Da se ja vratim u Sabor, nikakav Pupovac. Vratit ću grb HVO-a i povjerenje naroda kojima branitelji mogu i žele pomagati. Do groba ne odstupam politiku Franje Tuđmana, a Zoran Milanović je njegov jedini pravi nasljednik koji se bori za Hrvate u BiH.”

Na pitanje, što misli o odlasku premijera Plenkovića u Srbiju, zagrmio je:

“U Srbiju ni za živu glavu. To može samo bjelosvjetski, briselski hohštapler. Kakav Vučić? Nema priče o ikakvom odlasku dok ne kažu gdje su pokopani naši Hrvati nestali u Domovinskom ratu.”

“Kad keknem, keknio sam”

Upitan o branitelja koji u bolnicama “imaju prednost pri vađenju krvi nad djecom, Rojs zbog kojeg voditeljica nije mogla sakriti osmijeh, kazao je:

“Ja ni ne idem po doktorima! Kad keknem, keknio. Veselim se jer ću se gore sresti sa Tuđmanom i Šuškom, ali se bojim da će se malo ljutiti na mene jer ne zastupam dovoljno jako njihovu politiku. ”









Dotakao se i naše nogometne momčadi:

“Suze ronim kad gledam našu reprezentaciju, Luka Modrić je ikona. Ako mora otići, neka ode. Odluka je na njemu.”