Mnogima u Hrvatskoj past će mrak na oči kada vide što je Tuđman govorio o HOS-u

Autor: Bruno Herljević

Povodom obljetnice osnivanja vojne postrojbe Hrvatske obrambene snage, poznatije kao HOS, svakako se valja prisjetiti i onoga što je prvi hrvatski predsjednik doktor Franjo Tuđman govorio o njima.

Možda su mnogi zaboravili, ali Tuđman nije pretjerano volio HOS, a to se dobro može vidjeti i u isječku emisije Romana Bolkovića snimljene 1992. godine.

Začuđujuće da nasjedaju onima koji im oblače crne košulje

Gostujući kod Bolkovića, upitan zašto zanemaruje doprinos HOS-a u ratu, Tuđman je odgovorio:





“Ne zanemarujem HOS. Meni je jasno da je među tim mladićima bilo i hrvatskih fanatika, hrvatskih ljudi koji su imali hrvatske ideale, ali je začuđujuće da nasjedaju onima koji im oblače crne košulje i fašističke oznake iz izgubljenog Drugog svjetskog rata. Što bi bilo od Njemačke da se nastavila na smeđekošuljaškim i crnokošuljaškim tradicijama? To je bila jedna od glavnih smetnji za međunarodno priznanje Hrvatske, to je nešto što svijet ne može prihvatiti, jer današnji svijet se gradi na načelima one antifašističke koalicije, traži se demokratski poredak”.

Kada su osnovani

Podsjetimo, Hrvatske obrambene snage (HOS) bile su među prvim organiziranim vojnim jedinicama koje su djelovale u Domovinskom ratu, a osnovane su kao vojno krilo Hrvatske stranke prava 25. lipnja 1991.

Osnivači HOS-a bili su uži članovi tadašnjeg vodstva Hrvatske stranke prava na čelu s Antom Paradžikom i Dobroslavom Paragom. Zapovjedništvo kao i Ratni stožer HOS-a najprije je bilo smješteno u Šeoninoj 13, a kasnije u zagrebačkim prostorijama HSP-a, tj. u Starčevićevom domu u Zagrebu.

Prvi načelnik Ratnog stožera HOS-a bio je Ante Paradžik, a do ideje osnutka ovog Ratnog stožera došlo se nakon zaključka da tadašnje vodstvo RH slabo reagira na događaje u tkz. RSK.