MLADOJ VUKOVARKI OTKAZUJU ORGANI! Kći preminulog logoraša treba pomoć dobrih ljudi

Autor: Snježana Vučković

Nikolina Todorić (32) iz Vukovara jedno je od devetero djece rođenih u braku njezine majke Ljiljane i oca hrvatskog branitelja koji je nakon rata i zatočeništva u logoru, prije 13 godina preminuo od sračnog udara. Nakon Nikolinine udaje, njezina majka ostala je sama s preostalo osmero djece, suprugovom mirovinom i blokiranim računom.

Otkazuju jetra i oba bubrega

Tu nezavidnu situaciju pogoršalo je Nikolinino zdravstveno stanje pri čemu je jetra, koja joj je transplantirana prije više godina – počela opet otkazivati. Da stvar bude još gora, Nikolini su i oba bubrega počela gubiti funkcije, pa mora transplantirati i njih.

U očekivanju donora, Nikolina je na čestim pregledima u Zagrebu i na lijekovima koje više ne može financirati. U svemu joj maksimalno pomaže hrvatski branitelj i humantarac iz Vukovara, Predrag Mišić:

“Ono što mi, kao ljudi možemo, jest pomoći im da lakše podnesu financijski teret koji zbog Nikolinine dijagnoze cijeloj obitelji postaje preteško breme”, kazao nam je Mišić.

Očajni suprug nudi svoj bubreg

Teško bolesna Nikolina majka je troje djece, a njezin suprug Dragan koji vozi taksi kako bi podmirio sve troškove, na rubu je snage:

“Blijeda je, nakupila joj se voda u tijelu, krvne žile su joj proširene, krvni nalazi su katastrofa, o jetrenim da i ne govorim… Polovica jetre koja joj je transplatirana sada je pod plikovima, pa će ponovno trebati presađivanje. Obzirom da su i bubrezi za transplataciju, ja sam ponudio svoj jedan, to je jedino što mogu učiniti za nju. No, liječnici su savjetovali da bi jetra i bubrezi trebali biti od jednog donora, iako sada pristaju na to da se prvo riješi jetra, pa bubrezi naknadno.”

“Vidljivo je pobolijevala, ciroza je napredovala. Sve se dodatno pogoršalo nakon što je rodila treće dijete. Koža joj je potpuno žuta, bezvoljna je… Opet je osuđena na zahtjevne i riskantne operacije sa tko zna kakvim ishodom, a ima troje djece. Uz sve to, financijski je jako iscrpljujuće. Ja joj teško mogu pomoći jer mirovinom pokojnog supruga skrbim o osmero njezinih sestara i braće, a i račun mi je blokiran”, kaže Nikolinina majka Ljiljana.

Pomoć za Nikolinu

Nikolina je nakon prve transplatacije procijenjena radno nesposobnom i zbog 100%-tnog tjelesnog oštećenja od države dobiva 1.600 kuna mirovine.









“Nikolina je sada na posebnoj prehrani i često putujemo za Zagreb na kontrole. Niti jednom nismo prošli bez minimalno 800 kuna troška. To jednostavno nije dosta za pokrivanje svega što nam treba za njezino ozdravljenje”, zaključuje požrtvovni suprug koji za spas supruge daje jedino što može: svoju plaću i bubreg…

Obzirom da su tekući računi Nikoline i njezinog supruga zaštićeni, svi oni koji su zainteresirani pomoći mladoj, vukovarskoj obitelji mogu to učiniti uplatom na račun Zagrebačke banke njihove kćeri: MAJA TODORIĆ: HR3623600003246813016