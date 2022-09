MINISTARSTVO NEGIRA ‘INCIDENT’ U VUKOVARU! Hosovac tvrdi da ga nisu pustili u dvoranu zbog amblema na jakni. Ministarstvo: ‘Bio je u dvorani’

Autor: Dnevno.hr

U Vukovaru je ovih dana svečano obilježena 31. obljetnica Bitke za Vukovar u kojoj je sudjelovao i bivši pripadnik HOS-a Željko Soldo.

Dobro osmišljen program rezultat je triju ministarstava (MHB, MORH i MUP), no čini se kako protokolarni dio nije uključio HOS oznake za koje je bilo sigurno kako će se i ove godine pojaviti na nekima od svojih bivših pripadnika koji su ratovali za slobodu toga grada.

“Iz protokola su me tražili da skinem jaknu zbog HOS amblema”

Upravo je Soldo jedna od onih koji su na jakni nosili oznake 204. vukovarske brigade, ali i oznake HOS-a, postrojbe kojoj je pripadao u ratu. Osim toga, kaže, imao je i beretku sa grbom postrojbe koja je “gospođi iz protokola” – zasmetala:





“Na samom ulazu u dvoranu zamolila me da skinem jaknu i beretku na kojoj je hos-znamenje dok ne prođe ‘prijenos uživo’. Objasnio sam joj da i na majici imam grb HOS-a, pa mi je onda rekla da odem na galeriju.”, kaže nam Soldo uz napomenu da je to bila “kap koja je prelila čašu”.

“Rekao sam da na galeriju šalje dezertere, a ne bojovnika koji je ranjen u Vukovaru”

“Kazao sam joj da to ne dolazi u obzir! Isto tako sam joj rekao da je može biti sram jer sam na vukovarskom Sajmištu teško ranjen, a da na galeriju pošalje dezertere i profitere!”.

Željko Soldo tvrdi da su ovom incidentu svjedočili brojni sudionici događaja, no priznaje i da je na kraju ipak protokol popustio:

“Osiguranju sam izričito kazao da sam ove oznake nosio kao bojovnik u Vukovaru 1991., pa su me na kraju pustili u dvoranu”.

Ministarstvo branitelja: “Svi su zajedno pratili program”

Na cijeli ovaj slučaj, oglasilo se i MHB, jedno od ministarstava koje je bilo zaduženo za protokol i organizaciju:









“Na središnjoj svečanosti obilježavanja 31. obljetnice Bitke za Vukovar, održanoj 17. rujna u Hrvatskom domu Vukovar, bili su brojni branitelji Vukovara, uglavnom pripadnici 204. brigade HV-a, ali i drugih postrojbi koje su sudjelovale u obrani Vukovara, među njima i HOS-a. Iako mnogi nisu imali istaknuta obilježja svojih ratnih postrojbi, bilo je i onih koji su bili s oznakama svojih ratnih postrojbi i svi zajedno pratili su program svečanosti u prepunom Hrvatskom domu, kako s partera tako i s galerije”, kažu u priopćenju.

Dodaju kako je svečano obilježavanje obljetnice proteklo je dostojanstveno, onako kako Bitka za Vukovar i svi njezini sudionici i zaslužuju, no:

“Nekima je u cilju izazvati skandal tamo gdje ga nema”

“Očito to nekima smeta pa sada pokušavaju izazvati skandal tamo gdje ga nema niti ga je bilo. Nikome nije zabranjen ulaz, niti je itko tko je želio pratiti program uživo spriječen, a i gospodin koji je navodno imao problema zbog obilježja HOS-a pratio je program u Hrvatskom domu, o čemu svjedoče i fotografije objavljene na društvenim mrežama. Nažalost, kao i više puta do sada, ponovno se pokušava fokus s dostojanstvene i ponosne proslave važnih obljetnica iz Domovinskog rata premjestiti na teme koje potiču na podjele i razdor braniteljske populacije i cijelog hrvatskog društva, umjesto da se poziva na zajedništvo koje nas je vodilo do konačne pobjede u Domovinskom ratu.”









Zapovjednik HOS postrojbe u Vukovaru, Zvonimir Ćurković, kaže kako taj događaj ne bi nazvao incidentom:

“Bilo je nešto sitno, ali je kratko trajalo i na kraju je Željko Soldo sa našim oznakama bio nazočan u dvorani. Ne bih tome pridavao osobitu važnost jer je događaj bio uistinu lijep i svi nazočni sudionici svih postrojbi zajednički su uživali u događaju koji je organiziran njima u čast”,