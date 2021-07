MINISTARSTVO BRANITELJA ŽESTOKO PO ĆIPI! ‘Gdje je bio svih ovih godina? Zašto prije nije zastupao branitelje?’

Autor: S.V.

Neslaganje Stipe Mlinarića i Ministarstva hrvatskih branitelja oko Zakona o civilnim žrtvama Domovinskog rata, dosegnulo je kulminaciju današnjim osvrtom braniteljskog resora na posljednju Mlinarićevu reakciju.

Podsjetimo, Stipe Mlinarić-Ćipe saborski zastupnik iz redova Domovinskog pokreta i hrvatski branitelj, žestoko se protivi ovom Zakonu koji, smatra, daje prostora bivšim pripadnicima agresorske, neprijateljske vojske da se o njega okoristi. Iako je ministarstvo višekratno pojasnilo da za to u Zakonu nema nikakvih mogućnosti, Mlinarić je u posljednjem postu ponovio isto, što je dodatno isprovociralo Ministarstvo branitelja:

Žestok odgovor Ministarstva hrvatskih branitelja

“Saborski zastupnik Stipo Mlinarić u nevjerici se sablažnjava nad reagiranjem Ministarstva hrvatskih branitelja, nazivajući ga pamfletom. Ne znamo gdje je bio proteklih godina i ne sjećamo se da je ikada prije tako gorljivo branio hrvatske branitelje i nacionalne interese, dok danas kao saborski zastupnik javno vrijeđa i lažno optužuje, ne prezajući ni od najnižih uvreda koje upućuje.

I ne samo da neutemeljeno proziva, neargumentirano optužuje i bezobzirno vrijeđa, nego sada i docira, pojašnjavajući nama i javnosti što je teza, a što činjenica. Pa kad već zna razliku, onda mu je jasno da bi svoju neutemeljenu tezu o tisućama agresora koji će primati nekakvu mirovinu u Hrvatskoj temeljem ovog Zakona trebao dokazati, verificirati ili obraniti. A nije, ne može i neće”, oštri su iz ministarstva.

“Prije svega, ovim se Zakonom ne reguliraju mirovine, što bi saborski zastupnik trebao znati. Samo za njega i ovom prilikom ponavljamo kako statuse i prava neće moći ostvariti pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi koji su sudjelovali u oružanoj agresiji na Hrvatsku, kao ni njihovi pomagači, nitičlanovi njihovih obitelji temeljem njihova stradavanja.

“Njegova tvrdnja je laž”

Na njegovu tvrdnju kako će se ovim Zakonom obeštetiti srpske agresore na Hrvatsku odgovaramo da je to laž. Nikakva obeštećenja nisu predviđena niti propisana, a prava iz Zakona moći će korisiti samo oni koji status civilnog stradalnika dokažu u upravnom postupku”.

U nastavku priopćenja, apeliraju na Mlinarića da “prestane manipulirati javnost, barem iz poštovanja prema žrtvama i njihovim obiteljima”:

“Ako ne vjeruje nama, zašto se oglušuje na vapaje koji dolaze iz udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, s kojima smo pripremali ovaj Zakon i koji su i sami inzistirali na zaprekama za zlouporabu prava od strane agresora i neprijatelja Hrvatske? Ili misli da oni ne znaju čitati Zakon i prepoznati opasnosti koje navodno vrebaju?









Pita se Mlinarić zašto mijenjamo i donosimo zakone trideset godina nakon muke hrvatskih branitelja i civilnih žrtava, zaključivši kako je to trebalo biti odavno riješeno, a istodobno je među najglasnijim protivnicima Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

On bi i pitanje nestalih riješio jednim kirurškim rezom, kako je svojedobno izjavio, samo što nikada nije pojasnio kako pa da nam svima olakša, a ponajprije obiteljima koje već 30 godina žive u neizvjesnosti. Ni oni ga se ne sjećaju sa svojih skupova na kojima očajnički mole za pomoć i apeliraju na sve koji nešto znaju. A eto on zna kako i to bolno pitanje.

Iz respekta prema svim hrvatskim braniteljima, žrtvama i njihovim obiteljima, bilo bi dobro da zastupnik Mlinarić prestane svjesno manipulirati i obmanjivati javnost jer za svoje tvrdnje i teze nema nikakvih argumenata niti dokaza. Ali ima obraza bespoštedno napadati one koji danonoćno rade za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

Sve naše zakone pripremali smo u partnerstvu i suradnji s braniteljskim i stradalničkim udrugama – kako Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu, tako i Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.”