Ministar obrane o uvođenju vojne obuke: ‘To je izuzetno ozbiljna tema. Krećemo u tom smjeru’

Autor: Dnevno.hr

Ivan Anušić, ministar obrane, sudjelovao je u ponedjeljak na obilježavanju 31. obljetnice VRO Maslenica.

“Ovom akcijom smo dokazali da posjedujemo ne samo operativnu sposobnost obrane vlastitog teritorija, već i sposobnost oslobađanja. Na kraju krajeva, bila je to uspješna akcija koja je kulminirala operacijom Oluja, čime je naš teritorij potpuno oslobođen. Maslenica je bila jedna od značajnijih akcija u Domovinskom ratu, spajajući jug s ostatkom Hrvatske”, izjavio je ministar obrane o akciji Maslenica.

S novinarima je raspravljao o mogućem uvođenju vojne obuke u Hrvatskoj. “Kada razgovaramo o služenju vojnog roka, on je bio zamrznut 2008. godine. Nakon toliko godina bez kontinuiteta služenja vojnog roka, ovo nije pitanje koje se može jednostavno riješiti. To je izuzetno ozbiljna tema koja zahtijeva operativni, financijski, infrastrukturni i politički konsenzus. Krećemo u tom smjeru. Kada stručnjaci odluče o najboljem načinu za ponovno uvođenje vojne obuke, javnosti ćemo to predočiti”, izjavio je.

‘Vojna obuka ne smije postati političko pitanje’

Anušić napominje kako vojna obuka ne smije postati političko pitanje ni u jednom trenutku. “Političke stranke ne bi smjele uvoditi ili ukidati vojni rok od izbora do izbora. Geopolitička situacija u okolici Hrvatske i diljem svijeta zahtijeva politički konsenzus po tom pitanju”, rekao je ministar obrane.