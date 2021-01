Ministar Banožić s vojskom u centru Lekenik: Na nepristupačne terene dnevno se isporučuje 30 mobilnih kućica i do 30 kontejnera

Ministar obrane Mario Banožić obišao je u utorak, 26. siječnja 2021. godine pripadnike Hrvatske vojske angažirane na radovima na sanaciji posljedica potresa na području gospodarske zone Lekenik.

Pripadnici Hrvatske vojske angažirani su na radovima na mjestu istovara kontejnera gdje se prosječno na dnevnoj razini isporuči 30 mobilnih kućica i između 20 i 30 kontejnera.

Zahvalivši hrvatskim vojnicima na predanom radu i angažmanu, ministar Banožić istaknuo je kako je od prvog dana Hrvatska vojska ovdje na raspolaganje stavila deset pripadnika koji rade na prijemu i prevoženju kontejnera.

„U tim zadaćama do 25. siječnja prevezeno je više od 2000 tona različitog materijala, odnosno 793 smještajne jedinice što bi značilo da Hrvatska vojska svaki dan stavi 30 mobilnih kućica, odnosno 20 do 30 kontejnera koji su pretežito na nepristupačnim terenima, terenima koji nemaju infrastrukturu, ceste i pristupne putove do kuća, tako da je Hrvatska vojska i kroz mehanizaciju uključena za pripremu samog terena kako bi građani što prije bili adekvatno zbrinuti“, ispričao je ministar obrane.









Podsjetimo, skladišno distribucijski centar Lekenik uspostavljen je 11. siječnja 2021. godine s ciljem prihvata i brže distribucije montažnih stambenih jedinica, a sukladno listama Stožera civilne zaštite.

Također, ministar je komentirao i angažman Hrvatske vojske na Sajmištu u Petrinji gdje je predviđeno postavljanje kontejnerskog naselja.

„Hrvatska vojska sve svoje zadaće obavlja u suradnji s Nacionalnim stožerom. Isto tako, na ovoj je lokaciji bio uključen i Grad Petrinja. Zadaće koje je vojska imala bila je nivelacija terena. Konkretno ta zadaća obavljena je u vrlo kratkom roku, odvezeno je više od 8300 kubika različitog građevinskog otpada koji se nalazi na toj lokaciji i prevezeno je na lokaciju koju je grad Petrinja odredila kao mjesto zbrinjavanja. Nakon toga, Hrvatska vojska se povukla sa zadaće i prepustila posao daljnjim izvođačima radova kako je to dogovorio Grad Petrinja“, rekao je ministar zaključivši kako su pripadnici Hrvatske vojske još jednom pokazali zašto upravo u njih građanke i građani imaju najviše povjerenja.









U petrinjskoj vojarni ministar Banožić putem video veze održao je kolegij sa zamjenikom načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnikom Sinišom Jurkovićem, državnim tajnicima, pomoćnicima ministra, zapovjednicima grana Hrvatske vojske te čelnicima drugih cjelina Ministarstva obrane, Glavnog stožera i Oružanih snaga.

Podsjetivši na sve aktivnosti koje je Hrvatska vojska provela na području pogođenom snažnim potresima krajem 2020. godine, ministar Banožić naglasio je kako je Hrvatska vojska pokazala svoje sposobnosti i što je najvažnije, brzinu reakcije u kriznim situacijama.

„Pripadnici Hrvatske vojske u pandemiji i dalje aktivno sudjeluju u pomoći civilnim institucijama i stanovništvu. Hrvatska vojska još jedanput je i ovdje pokazala važnost zajedništva, kao i smjer u kojem se moramo vrlo odgovorno ponašati, ako se želimo uspješno suočiti sa svim izazovima“, poručio je ministar obrane.