MILJAVAC OTKRIO STRAŠNU ISTINU: ‘Srbima naši piloti i generali uopće nisu važni. Žele nešto veće’

Autor: Snježana Vučković

Govoreći o optužnicama srbijanskog tužiteljstva protiv četvorice hrvatskih pilota, general Pavao Miljavac je nakon svečanosti povodom Dana Glavnog stožera Oružanih snaga RH dao naslutiti i da ima neka nova saznanja o nedavno najavljenom podizanju kaznenih prijava protiv njega, admirala Davora Domazeta Loše i brigadira Ilije Maričića.

“To će biti priča koja će trajati. Predloženo je da se dignu optužnice protiv mene, Domazeta i Maričića. Koliko znam to je predano, sad hoće li sud to prihvatiti ili ne, o tom potom”, izjavio je Miljavac koji je u vrijeme Oluje bio šef Operativnog tima A u Glavnom stožeru.

Srbija želi dokazati da je Hrvatska nastala na zločinu

Obzirom da je Domazet Lošo tada obnašao dužnost načelnika Obavještajne uprave Glavnog stožera HV-a u Oluji, a brigadir Maričić dužnost pomoćnika načelnika Glavnog stožera zaduženog za upotrebu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Miljavac nam kaže kako je potpuno siguran da se optužnicama koje su se zaredale iz Srbije ide prema samom vojnom vrhu i to samo s jednim ciljem:





“Vrlo je jednostavno. Srbija zapravo želi dokazati da je VRO Oluja bila zločinačka operacija, te da je Hrvatska nastala na zločinu. Potpuno sam siguran da bi krivične prijave za ratni zločin iz Srbije stigle i dr. Franji Tuđmanu, generalu Červenku i kompletnom tadašnjem vojnom vrhu.”.

Može li im se upornost isplatiti?

Na pitanje, boji li se da će Srbija svojom upornošću za prokazivanjem Hrvata kao zločinaca uspjeti u svom naumu, Miljavac kaže:

“Korak po korak, možda će nekome i nametnuti tu iskrivljenu i lanu sliku, ali oni koji prate i koji su upoznati s događajima iz 90-tih jako dobro znaju što je istina. Doduše, u Haagu je donesena odluka da se kazne svi zločini što Hrvatska uistinu i radi. Mi smo procesuirali oko 1 800 naših sugrađana. Ali istovremeno, Haag je Oluju ocijenio čistom operacijom”.

Pavao Miljavac se slaže da Srbija ulaže puno veće napore kako bi promijenila sliku ratne prošlosti, te da to radi na sve raspoložive načine, uključujući i umjetnost poput snimanja filmova na temu Oluje:

Uljuljali smo se u pobjedu, a Srbija to koristi

“Ne shvaćam zašto mi kasnimo s tim. Pretpostavljam da je to zato što je među nama od ’95. prevladalo mišljenje da smo napadnuti i da smo se bili prisiljeni braniti. Branili smo svoje i nismo smatrali da to treba posebno isticati. No, čini se kako je to bila greška.”

O samoj kaznenoj prijavi za koju je Miljavac načuo kako je već predana na sud, general previše ne brine:









“Ujutro se dižem, a na večer liježem bez problema. Da imam na savjesti naredbu o ubijanju civilne ili čak mješovite kolone, to zasigurno ne bih mogao. Osim toga, ne treba zaboraviti da smo zarobili cijeli jedan korpus kojem nije falila dlaka s glave. Nije da nije bilo prilike za ubijanjem, ali to nije u duhu hrvatskog vojnika. Ne, ne brine me mogućnost optužnice protiv mene niti se bojim za sebe. Ja sam i inače čovjek koji je poznat po tome da se ničega ne boji. Više me brine srbijanska težnja da Oluju proglasi nečasnom.”