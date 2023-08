Milanović šokiran jer ovom čovjeku nitko nije ni zahvalio: 30 godina Hrvate je za njega baš bilo briga

Autor: Dnevno.hr

Anton Kikaš hrvatski emigrantski politički aktivist, građevinski poduzetnik iz Kanade vrlo aktivan u hrvatskoj iseljeničkoj zajednici, te hrvatski kulturni djelatnik podrijetlom iz Hercegovine, avionom boeing 707 Uganda Airlinesa pokušao je dopremiti lako naoružanje za hrvatsku policiju i ZNG koje je prethodno kupio u Južnoj Africi.

Točno na današnji dan 1991. godine, njegov avion je prisilno prizemljen na zagrebački vojni aerodrom gdje ga je uhitila JNA. Oružje je oduzeto, a on je odveden u vojni zatvor u Beograd gdje je bio tri mjeseca.

Uhićen pa razmijenjen za generala Aksentijevića

Nakon Kikaševa uhićenja kanadski Hrvati prikupili su 3 milijuna dolara za njegovo puštanje na slobodu, no hrvatska i srpska strana dogovorile su razmjenu pa je Anton Kikaš razmijenjen za generala Aksentijevića koji je nakon prisilnog spuštanja helikoptera uhićen kod Karlovca. Prikupljeni milijuni predani su tadašnjem načelniku KOS-a, Aci Vasiljeviću, a Kikaš je sve do nedavno živio u sjeni, tek ponekad spomenut na obljetnicu uhićenja ili razmjene.





Da tako ne ostane i da se ova nepravda ispravi, pobrinuo se Predsjednik Republike Zoran Milanović koji ga je 2021. godine odlikovaoRedom kneza Domagoja s ogrlicom za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu:

Predsjednik: “Zašto vam nisu zahvalili?”

“Ono što ste učinili za Hrvatsku zna svatko, ono što ne zna jest, zašto vam se Hrvatska minimalnom gestom nije odužila zadnjih trideset godina?”, kazao je tada Milanović.

“Ne vjerujem da je bilo zle namjere ili niskih motiva, naprosto tako je bilo. Dobivate odlikovanje koje ste trebali dobiti davno. Meni je iznimna čast da se ovakve stvari zabilježe i ne zaborave. Vi ste u najtežim trenucima za Hrvatsku skupili novac, krenuli na jedan odvažan avanturistički put koji u prvi mah nije završio dobro za vas, skoro i fatalno, ali na kraju Hrvatska je pokazala već tada, da se brine za svoje ljude. A ovo je, trideset godina kasnije, jedna mala zakašnjela gesta”.

Bjesomučno ga tukli

O samoj golgoti nakon uhićenja, za naš je portal svojedobno ispričao:









“Oni su inzistirali bile su da priznam da na mojoj farmi u okolici Toronta par stotina mladih Hrvata Kanađana vježba za rušenje Jugoslavije. Inzistirali su da priznam i da sam sve radio po direktivi Tuđmana. Iako sam bio u lošem stanju dok su me ispitivali jer su me prije toga pretukli na mrtvo ime, bio sam svjestan, ako potpišem da na mojoj farmi vježba više stotina Hrvata, ja potpisujem sebi smrt. A ako potpišem da sam sve radio po naputcima Tuđmana, ja potpisujem smrt Hrvatskoj. Preko njega bi bila optužena Hrvatska. I u takvom stanju kad su mi dvaput dovodili liječnika, ipak sam bio toliko svjestan i razborit da to ne potpišem”.