Milanović se naklonio zastrašujuće hrabrom čovjeku: Opakom borcu tisuće došle na sprovod

Autor: Snježana Vučković

Marko Babić, vukovarski ratnik čije je ime ubrzo nakon rata postalo sinonim za hrabrost, preminuo je na današnji dan, 05. srpnja 2007. godine u kliničkoj bolnici Rebro, bez da je pristao na posebne tantijeme.

Na sprovodu se toga dana okupilo preko pet tisuća ljudi i svi redom željeli su odati počast vojniku koji do svoje smrti nije pristajao na sve, pa tako niti na ponuđenu predsjedničku mirovinu koja mu je bila namijenjena zbog njegovog nemjerljivog doprinosa u Domovinskom ratu.

Naime, “predsjednička mirovina” kolokvijalni je izraz za oblik privilegirane mirovine koju predsjednik države ukazom dodjeljuje osobama za koje ocijeni da su posebno zaslužne za doprinos razvoju Oružanih snaga i nacionalne sigurnosti. Ali umjesto da se umirovi, Babić je učinio sve da priča o herojskom Vukovaru ne zamre i glavni je inicijator snimanja serijala “Heroji Vukovara” čije emitiranje, na žalost, nije doživio.

“Uništio je više tenkova, ali je brojao samo one neprepoznatljive”

Govoreći o Babiću, njegovi suborci tvrde da je bila riječ o “opakom borcu” koji je bio neumoran i vrlo precizan u uništavanju tenkova. “U svega tri, četiri dana uništio ih je 14, međutim, ja sam siguran da ih je uništio više, barem još pet. Ali, Marko je brojao samo one koji su bili neprepoznatljivi”, sjeća se Tomislav Orešković.

Nije, kažu, imao potrebu veličati stvari, jednostavno je ratovao i to shvaćao vrlo ozbiljno. Također tvrde, nikad se ni na što nije žalio. “Takvi se rađaju jednom u sto godina. Nikada ne treba zaboraviti da je prvi stao pred tenkove. Ljudi su ga i za života doživljavali poput nedodirljivog idola, iako on nikada nije ostavljao takav dojam. Sjećam se prilikom snimanja serijala ljudi koji su pitali smiju li ga samo vidjeti, a mnogi su se s njim željeli fotografirati. Unatoč svemu, on je bio prilično prizemljen”, kaže Dominik Galić, producent serijala Heroji Vukovara koji ga je imao dobro upoznati iz jedne drugačije perspektive.









Ime čovjeka koji je među prvima stao pred tenkove i danas izaziva poštovanje brojnih poznavatelja vukovarske krvave prošlosti. Svi se oni slažu da je vukovarski rat iznjedrio mnoge heroje, no tvrde – Babić je bio “veći od najvećih”. S tim se slaže i hrvatski predsjednik Zoran Milanović koji je na lanjskoj obljetnici smrti ovoga velikana govorio najbiranijim riječima:

“Neobično i zastrašujuće hrabar čovjek. Ne možeš govoriti o Marku Babiću prigodno. To nije nekakva atrakcija pored ceste koja blješti na trenutak, to su duboki temelji, nosivi stupovi hrvatske države u koje su utkani malobrojni. Marko Babić je imao tužnu nesreću kada je napustio svoju domovinu i obitelj kao mlad čovjek – samo kao pukovnik, ali više je od pukovnika i više od generala. Takvih ljudi ima malo.”